Челябинские предприятия объединяются в условиях санкций

Дмитрий Стрежнев сообщил, что планируется заключение партнерских отношений с рядом покупателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприятия Челябинской области объединяют усилия для развития программы импортозамещения и дальнейшей работы в условиях ограничений. Об этом 15 апреля сообщил гендиректором компании «Объединенная машиностроительная группа» Дмитрий Стрежнев во время встречи с губернатором области Алексеем Текслером.

«Мы отработали партнерскую программу с компанией «Роснефть», на базе коопераций предприятий с областью у нас заработала совместное предприятие с ЧКПЗ, продолжается кооперация с ММК. Мы тоже хотели бы предложить на базе кооперации в Челябинской области в этом году заключить партнерские соглашения с крупнейшими покупателями — «Роснефеть», «Газпром», «Траснефть», РЖД и «Сургутнефтегаз», — цитирует Стрежнева пресс-служба губернатора.

Стрежнев также поделился своими мыслями по развитию автозавода «Урал» в Миассе. По словам предпринимателя, на предприятии ищут решение проблемы поставок комплектующих. Там активно работают над замещением или альтернативами комплектующими. Стрежнев сообщил, что миасское предприятие планирует сохранить или увеличить выпуск техники.

Программа импортозамещение стартовала после ухода из России зарубежных предприятий. Российские заводы вынуждены были искать других поставщиков для своего производства. Многие из них были вынуждены остановить выпуск продукции. Однако, для большинства компаний свободный от конкурентов рынок дал возможность занять свою нишу.