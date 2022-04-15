Сенатор Климов: спецоперация на Украине скоро закончится

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Интервью с Андреем Климовым. Москва, климов андрей
Спецоперация РФ на Украине скоро закончится, сказал Климов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация России на Украине завершится в ближайшее время. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

«Спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится. Мы не собираемся ее растягивать», — заявил он на брифинге для представителей африканских и азиатских СМИ по ситуации вокруг украинского кризиса 2014—2022 годов.

Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. В связи с этим Россия и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.

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Спецоперация России на Украине завершится в ближайшее время. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов. «Спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится. Мы не собираемся ее растягивать», — заявил он на брифинге для представителей африканских и азиатских СМИ по ситуации вокруг украинского кризиса 2014—2022 годов. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. В связи с этим Россия и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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