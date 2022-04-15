Сенатор Климов: спецоперация на Украине скоро закончится

Спецоперация РФ на Украине скоро закончится, сказал Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Спецоперация России на Украине завершится в ближайшее время. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

«Спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится. Мы не собираемся ее растягивать», — заявил он на брифинге для представителей африканских и азиатских СМИ по ситуации вокруг украинского кризиса 2014—2022 годов.

Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. В связи с этим Россия и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.