С подрядчика «трассы смерти» в ЯНАО взыщут миллионы

Чиновники из ЯНАО намериваются взыскать с подрядчика около трех миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО подала в суд на Тюменскую автодорожную компанию с целью взыскать около трех миллионов рублей неустойки за просрочку ремонта автомобильной дороги Сургут—Салехард, которую водители называют «трассой смерти». Как сообщается на сайте Арбитражного суда ЯНАО, компания просрочила сдачу участка дороги от границы ЯНАО до города Губкинского.

«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа… рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения „Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“ к ООО „Тюменская автодорожная компания“. [Требование] о взыскании 3156194 руб. 27 коп.», — говорится в тексте определения.

Контракт ремонта участка автомобильной трассы Сургут—Салехард был заключен 25 июня 2019 года. Его стоимость оценивалась в 490 миллионов рублей. Тюменская компания не смогла закончить работы вовремя, из-за чего контракт был разорван, а ООО «Тюменская автодорожная компания» получила только 380 миллионов рублей.

До расторжения контракта дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО направило претензию тюменскому подрядчику с требованием выплатить пени за просрочку выполнения обязательств. Данное требование компания не исполнила, что послужило причиной обращения в суд.

URA.RU обратилось за комментарием в ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», а также в ООО «Тюменская автодорожная компания». Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» подала в суд на застройщика «Гор-Строй». Дирекция намеревается взыскать с подрядчика миллион рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам