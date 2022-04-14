В ЯНАО скандального подрядчика обяжут отремонтировать детский сад

Дирекция капитального строительства намеривается взыскать с подрядчика миллион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО чиновники подали в суд на ООО специализированный застройщик «Гор-Строй» с требованием устранить дефекты построенного детского садика в городе Тарко-Сале (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте окружного арбитражного суда.

«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Воробьевой В.С., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения „Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа“ к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик „Гор-Строй“ об устранении недостатков», — говорится в тексте судебного определения.

Помимо этого «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» намеривается взыскать с подрядчика миллион рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей. ООО специализированный застройщик «Гор-Строй» подписал контракт на строительство детского садика «Брусничка» в Тарко-Сале. Однако специалисты обнаружили в 2020 году дефекты объекта, после чего уведомили о них застройщика.

Агентство обратилось за комментарием в ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» и в ООО специализированный застройщик «Гор-Строй», а также в детский сад Брусничка» в Тарко-Сале. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что управление муниципального имущества администрации города Муравленко (ЯНАО) подало в суд на специализированного застройщика «Гор-Строй» с требованием устранить недостатки в построенных им домами. Речь идет о домах по адресу улица Строителей, 32 и Школьной, 9. Помимо этого городская администрация намеривается взыскать с ООО специализированный застройщик «Гор-Строй» и АО «Центр развития инвестиционных проектов» 159 млн рублей для расселения жителей аварийного дома на ул. Нефтяников 19.

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