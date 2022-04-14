Тюменского школьника подозревают в подготовке массового убийства

15 апреля 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

В Тюмени по подозрению в подготовке массового убийства задержан подросток Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени по подозрению в подготовке массового убийства задержан ученик восьмого класса одной из школ города. По некоторым данным, при обыске в его квартире были обнаружены селитра, обрезок трубы и семь ножей. Об этом сообщает telegram-канал издания Baza. «В Тюмени задержали восьмиклассника, подозреваемого в подготовке массового убийства. На 14-летнего Алима вышли после того, как спецслужбы обратили внимание на его странную сетевую активность. Школьник интересовался движением „Колумбайн“ (признанно террористическим, запрещено на территории РФ) — искал паблики, вступал в чаты. По мнению следствия, мальчик явно готовился к шутингу», — сообщает telegram-канал Baza. В издании уточнили, что 14 апреля в доме у подростка был проведен обыск. Были найдены различные электронные устройства, килограмм селитры, обрезок трубы и семь ножей. По данным telegram-канала Baza, в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Уточняется, что школьник живет в неполной семье: с отцом и бабушкой. Официальный комментарий правоохранительных структур региона ожидается. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени по подозрению в подготовке массового убийства задержан ученик восьмого класса одной из школ города. По некоторым данным, при обыске в его квартире были обнаружены селитра, обрезок трубы и семь ножей. Об этом сообщает telegram-канал издания Baza. «В Тюмени задержали восьмиклассника, подозреваемого в подготовке массового убийства. На 14-летнего Алима вышли после того, как спецслужбы обратили внимание на его странную сетевую активность. Школьник интересовался движением „Колумбайн“ (признанно террористическим, запрещено на территории РФ) — искал паблики, вступал в чаты. По мнению следствия, мальчик явно готовился к шутингу», — сообщает telegram-канал Baza. В издании уточнили, что 14 апреля в доме у подростка был проведен обыск. Были найдены различные электронные устройства, килограмм селитры, обрезок трубы и семь ножей. По данным telegram-канала Baza, в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Уточняется, что школьник живет в неполной семье: с отцом и бабушкой. Официальный комментарий правоохранительных структур региона ожидается.