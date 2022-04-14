14 апреля 2022

Вблизи дачного поселка под Курганом тушат крупный пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, лесной, тушение пожара
В СНТ «Приозерный» в пригороде Кургана горит трава и 15 неэксплуатируемых строений на площади 15 га (архивное фото) Фото:

Крупный ландшафтный пожар произошел в СНТ «Приозерный» в Кетовском районе Курганской области, в районе озера Хохловатики. Помимо сухой травы, горят 15 неэксплуатируемых строений, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В районе СНТ „Приозерный“ горят сухая растительность и 15 неэксплуатируемых строений на общей площади 15 га. На месте работают силы и средства пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Курганской области, Специального управления ФПС №71 МЧС России и муниципальной пожарной охраны», — отмечают в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, распространению огня способствует сухая и аномально теплая погода, а также порывы ветра до 16 м/с. Сейчас основные усилия пожарных направлены на скорейшую локализацию и ликвидацию очагов горения. Всего задействовано 32 человека и 10 единиц техники. «Проводится наращивание группировки сил и средств», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. На период его действия в регионе запрещается сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки, разводить костры и проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населенных пунктах. Также гражданам запретят посещать леса.

В тушении пожара задействовано 32 человека и 10 единиц техники
Группировка сил и средств сейчас наращивается

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Крупный ландшафтный пожар произошел в СНТ «Приозерный» в Кетовском районе Курганской области, в районе озера Хохловатики. Помимо сухой травы, горят 15 неэксплуатируемых строений, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В районе СНТ „Приозерный“ горят сухая растительность и 15 неэксплуатируемых строений на общей площади 15 га. На месте работают силы и средства пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Курганской области, Специального управления ФПС №71 МЧС России и муниципальной пожарной охраны», — отмечают в ведомстве. По данным ГУ МЧС, распространению огня способствует сухая и аномально теплая погода, а также порывы ветра до 16 м/с. Сейчас основные усилия пожарных направлены на скорейшую локализацию и ликвидацию очагов горения. Всего задействовано 32 человека и 10 единиц техники. «Проводится наращивание группировки сил и средств», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. На период его действия в регионе запрещается сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки, разводить костры и проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населенных пунктах. Также гражданам запретят посещать леса.
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