Крупный ландшафтный пожар произошел в СНТ «Приозерный» в Кетовском районе Курганской области, в районе озера Хохловатики. Помимо сухой травы, горят 15 неэксплуатируемых строений, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В районе СНТ „Приозерный“ горят сухая растительность и 15 неэксплуатируемых строений на общей площади 15 га. На месте работают силы и средства пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Курганской области, Специального управления ФПС №71 МЧС России и муниципальной пожарной охраны», — отмечают в ведомстве.
По данным ГУ МЧС, распространению огня способствует сухая и аномально теплая погода, а также порывы ветра до 16 м/с. Сейчас основные усилия пожарных направлены на скорейшую локализацию и ликвидацию очагов горения. Всего задействовано 32 человека и 10 единиц техники. «Проводится наращивание группировки сил и средств», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. На период его действия в регионе запрещается сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки, разводить костры и проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населенных пунктах. Также гражданам запретят посещать леса.
В тушении пожара задействовано 32 человека и 10 единиц техники
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Курганской области
Группировка сил и средств сейчас наращивается
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Курганской области
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Курганской области
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Курганской области
Крупный ландшафтный пожар произошел в СНТ «Приозерный» в Кетовском районе Курганской области, в районе озера Хохловатики. Помимо сухой травы, горят 15 неэксплуатируемых строений, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В районе СНТ „Приозерный“ горят сухая растительность и 15 неэксплуатируемых строений на общей площади 15 га. На месте работают силы и средства пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Курганской области, Специального управления ФПС №71 МЧС России и муниципальной пожарной охраны», — отмечают в ведомстве. По данным ГУ МЧС, распространению огня способствует сухая и аномально теплая погода, а также порывы ветра до 16 м/с. Сейчас основные усилия пожарных направлены на скорейшую локализацию и ликвидацию очагов горения. Всего задействовано 32 человека и 10 единиц техники. «Проводится наращивание группировки сил и средств», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. На период его действия в регионе запрещается сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки, разводить костры и проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населенных пунктах. Также гражданам запретят посещать леса.