Курганцам запретят посещать леса и готовить шашлыки

В Курганской области области вводят особый противопожарный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Особый противопожарный режим будет введен на территории всей Курганской области с 15 апреля. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства. В регионе, в частности, запретят посещать леса и использовать открытый огонь для приготовления пищи на улице.

«Принято решение об установлении с 15 апреля особого противопожарного режима на всей территории региона. На период действия особого противопожарного режима запрещается: сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки; разводить костры и проводить пожароопасные работы; использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населенных пунктах», — говорится в сообщении.

При объявлении штормового предупреждения из-за устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды введут запрет на топку печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей. «Кроме того, решением департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области будет установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезда в них транспортных средств», — добавили в правительстве области. Также жителям региона рекомендуют ограничить посещение рек и озер для ловли рыбы.

По данным курганского ГУ МЧС, только за прошедшие сутки пожарных привлекали к тушению 38 ландшафтных пожаров, все они возникли по вине людей. Виновного в возникновении крупного пожара в селе Сетовное Макушинского муниципального округа уже нашли. Очевидцы сообщили, что очаг пожара образовался возле здания котельной после взятия ковшом горячей золы из насыпи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухой траве и достиг двух нежилых строений. Причина пожара — в некачественном пролитии водой выгребаемой золы из топки котла.

Ранее URA.RU сообщало, что особый противопожарный режим был введен в трех муниципалитетах Курганской области. Это Кетовский район, Макушинский и Петуховский муниципальные округа.

В Курганской области запретили посещать леса и готовить шашлыки Инфографика: правительство Курганской области, «ВКонтакте»

За нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрены штрафы Инфографика: правительство Курганской области, «ВКонтакте»

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