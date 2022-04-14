Курганцы обратились к мэру из-за опасной газовой трубы. Фото

15 апреля 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

По мнению жильцов дома, газовую трубу расположили в опасном месте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы многоквартирного дома в Кургане обратились за помощью к мэру Елене Ситниковой. По мнению жильцов, на территории их дома установили газопровод в опасном месте. Об этом сообщила общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева. «Соседи собирали подписи под обращением к главе города Кургана Ситниковой Е. В. против эстетически безобразной и одновременно опасной надземной прокладки природного газа к дому № 91 по улице Пушкина. <…> Самой несчастной оказалась квартира на первом этаже, которую теперь со всех сторон „опутали“ газовыми трубами, даже не поговорив с хозяйкой этой квартиры», — написала Ковалева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». По мнению Ковалевой, размещать газопровод под балконами опасно, так как некоторые жильцы, несмотря на запреты, курят и стряхивают пепел вниз. В нормативах, по ее словам, указано, что для прокладки газопровода необходимо использовать глухие стены. Ковалева добавила, что наземная прокладка используется в городах только в исключительных случаях. Жильцы попросили мэра заменить способ прокладки газопровода. Копия письма, подписанная жильцами, находится в распоряжении редакции. В приемной АО «Газпром газораспределение Курган» URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. Также в приемной сообщили, что за газопровод вероятно отвечают подрядчики, нанятые представителями администрации Кургана, поэтому посоветовали обратиться в мэрию. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости ответ не был получен. Часть газопровода расположена возле балкона Фото: аккаунт Оксаны Ковалевой в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жильцы многоквартирного дома в Кургане обратились за помощью к мэру Елене Ситниковой. По мнению жильцов, на территории их дома установили газопровод в опасном месте. Об этом сообщила общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева. «Соседи собирали подписи под обращением к главе города Кургана Ситниковой Е. В. против эстетически безобразной и одновременно опасной надземной прокладки природного газа к дому № 91 по улице Пушкина. <…> Самой несчастной оказалась квартира на первом этаже, которую теперь со всех сторон „опутали“ газовыми трубами, даже не поговорив с хозяйкой этой квартиры», — написала Ковалева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». По мнению Ковалевой, размещать газопровод под балконами опасно, так как некоторые жильцы, несмотря на запреты, курят и стряхивают пепел вниз. В нормативах, по ее словам, указано, что для прокладки газопровода необходимо использовать глухие стены. Ковалева добавила, что наземная прокладка используется в городах только в исключительных случаях. Жильцы попросили мэра заменить способ прокладки газопровода. Копия письма, подписанная жильцами, находится в распоряжении редакции. В приемной АО «Газпром газораспределение Курган» URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. Также в приемной сообщили, что за газопровод вероятно отвечают подрядчики, нанятые представителями администрации Кургана, поэтому посоветовали обратиться в мэрию. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости ответ не был получен.