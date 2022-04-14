Курганские фермеры рискуют остаться без государственных денег

В Курганской области фермеры рискуют не получить государственную поддержку из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Информация размещена на сайте областного правительства.
«Обращаю особое внимание сельхозтоваропроизводителей! В случае подтверждения сельхозпалов на землях сельхозназначения предприятие не сможет получить государственную поддержку, а в случае ее получения и возникновения подобного инцидента должно будет вернуть ее в полном объеме», — предупредил в своем видеообращении директор регионального департамента АПК Павел Кощеев.
На территории Курганской области сейчас насчитывается 1042 крестьянско-фермерских хозяйства, 236 сельхозорганизаций и 155 личных подсобных хозяйств. Многие уже приступили в весенним работам.
Ранее URA.RU писало, что с 15 апреля по всей Курганской области введен особый противопожарный режим. В этот период горожанам запрещается сжигать, мусор и сухую траву. Также запрещено посещать леса и использовать огонь для приготовления пищи на улице.
В Курганской области фермеры рискуют не получить государственную поддержку из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Информация размещена на сайте областного правительства. «Обращаю особое внимание сельхозтоваропроизводителей! В случае подтверждения сельхозпалов на землях сельхозназначения предприятие не сможет получить государственную поддержку, а в случае ее получения и возникновения подобного инцидента должно будет вернуть ее в полном объеме», — предупредил в своем видеообращении директор регионального департамента АПК Павел Кощеев. На территории Курганской области сейчас насчитывается 1042 крестьянско-фермерских хозяйства, 236 сельхозорганизаций и 155 личных подсобных хозяйств. Многие уже приступили в весенним работам. Ранее URA.RU писало, что с 15 апреля по всей Курганской области введен особый противопожарный режим. В этот период горожанам запрещается сжигать, мусор и сухую траву. Также запрещено посещать леса и использовать огонь для приготовления пищи на улице.