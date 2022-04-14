В ХМАО продали с дисконтом торговый центр подсудимого олигарха

Недвижимость югорского олигарха была выкуплена банком Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Банк «Траст» выкупил торгово-развлекательный центр «Агора» в Сургуте (ХМАО), который принадлежит опальному олигарху Андрею Копайгоре. Информация о сделке содержится на электронной площадке «Российский аукционный дом».

Сумма сделки составила порядка 885 миллионов рублей. В эту стоимость входит как само здание ТРЦ, так и право на аренду земельного участка. Покупателем стала московская компания «Гинза». Согласно информации, указанной в сервисе СБИС-онлайн, владельцем фирмы является банк «Траст», в залоге у которого и находилась «Агора».

Прежде цена торгового центра была выше и составляла чуть больше миллиарда рублей. Продажа проводилась в связи с банкротством ООО «Комплекс- КА» (собственник «Агоры»), учредителем которого является Копайгора.

Ранее URA.RU сообщало, что сам Копайгора находится на скамье подсудимых по уголовному делу. Среди обвинений — мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и обман дольщиков.