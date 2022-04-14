Власти предрекли тюменцам сильные пробки

Из-за ограничения движения по Московскому тракту тюменцев ожидают сильные пробки на дорогах. Чтобы изменить движение, потребуется перенастроить 16 светофоров, сообщило Главное управление строительства региона в своем telegram-канале.
«Пропускная способность сократится практически в два раза. Транспортных очередей не миновать. Для объезда будут использоваться съезды транспортной развязки на Червишевском тракте. Часть автомобилистов будет разворачиваться на перекрестках на Московском тракте. Потребуется перенастройка 16 светофоров», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что развязку на Московском тракте на выезде из Тюмени частично перекроют до 10 июня. Проехать нельзя будет по правой полосе в направлении города и по двум петлям. В выходные начнутся демонтажные работы. Реконструкция займет 56 дней.
Из-за ограничения движения по Московскому тракту тюменцев ожидают сильные пробки на дорогах. Чтобы изменить движение, потребуется перенастроить 16 светофоров, сообщило Главное управление строительства региона в своем telegram-канале. «Пропускная способность сократится практически в два раза. Транспортных очередей не миновать. Для объезда будут использоваться съезды транспортной развязки на Червишевском тракте. Часть автомобилистов будет разворачиваться на перекрестках на Московском тракте. Потребуется перенастройка 16 светофоров», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что развязку на Московском тракте на выезде из Тюмени частично перекроют до 10 июня. Проехать нельзя будет по правой полосе в направлении города и по двум петлям. В выходные начнутся демонтажные работы. Реконструкция займет 56 дней.