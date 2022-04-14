14 апреля 2022

Власти предрекли тюменцам сильные пробки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, ремонт дороги
Пропускная способность сократится практически в 2 раза, сообщили в Главном управлении строительства Тюмени Фото:

Из-за ограничения движения по Московскому тракту тюменцев ожидают сильные пробки на дорогах. Чтобы изменить движение, потребуется перенастроить 16 светофоров, сообщило Главное управление строительства региона в своем telegram-канале.

«Пропускная способность сократится практически в два раза. Транспортных очередей не миновать. Для объезда будут использоваться съезды транспортной развязки на Червишевском тракте. Часть автомобилистов будет разворачиваться на перекрестках на Московском тракте. Потребуется перенастройка 16 светофоров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что развязку на Московском тракте на выезде из Тюмени частично перекроют до 10 июня. Проехать нельзя будет по правой полосе в направлении города и по двум петлям. В выходные начнутся демонтажные работы. Реконструкция займет 56 дней.

Схема возможных пробок

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

Из-за ограничения движения по Московскому тракту тюменцев ожидают сильные пробки на дорогах. Чтобы изменить движение, потребуется перенастроить 16 светофоров, сообщило Главное управление строительства региона в своем telegram-канале. «Пропускная способность сократится практически в два раза. Транспортных очередей не миновать. Для объезда будут использоваться съезды транспортной развязки на Червишевском тракте. Часть автомобилистов будет разворачиваться на перекрестках на Московском тракте. Потребуется перенастройка 16 светофоров», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что развязку на Московском тракте на выезде из Тюмени частично перекроют до 10 июня. Проехать нельзя будет по правой полосе в направлении города и по двум петлям. В выходные начнутся демонтажные работы. Реконструкция займет 56 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...