14 апреля 2022

В Тюмени почти на 2 месяца ограничат проезд по ключевой развязке. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, перекрытие дороги, ограничение движения
Первый этап ремонта продлится до 10 июня, второй — до 15 июля (архивное фото) Фото:

Развязку на Московском тракте на выезде из Тюмени частично перекроют до 10 июня. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Проехать нельзя будет по правой полосе в направлении города и двум петлям.

«Ночью 15 апреля компания „Мостострой-11“ перекроет правую полосу на развязке по Московскому тракту. Движение по полосе в направлении города и двум петлям будет ограничено до 10 июня. Водители не смогут осуществить левый поворот в сторону Тюмени и разворот на развязке при движении со стороны улицы Ямской», — рассказали URA.RU в Главном управлении строительства региона.

В выходные подрядчик приступит к демонтажу дорожного покрытия. Работа займет 56 дней. В результате на развязке зальют новое основание, уложат гидроизоляцию, укрепят опоры заграждения и восстановят асфальт. 10 июня «Мостострой-11» приступит к ремонту левой полосы.

Работы по контракту должны закончиться к 30 сентября, однако возможно досрочное выполнение. В планах — завершить ремонт до середины июля. Из-за вводимых ограничений также изменятся режимы светофоров на Московском и Червишевском трактах.

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Развязку на Московском тракте на выезде из Тюмени частично перекроют до 10 июня. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Проехать нельзя будет по правой полосе в направлении города и двум петлям. «Ночью 15 апреля компания „Мостострой-11“ перекроет правую полосу на развязке по Московскому тракту. Движение по полосе в направлении города и двум петлям будет ограничено до 10 июня. Водители не смогут осуществить левый поворот в сторону Тюмени и разворот на развязке при движении со стороны улицы Ямской», — рассказали URA.RU в Главном управлении строительства региона. В выходные подрядчик приступит к демонтажу дорожного покрытия. Работа займет 56 дней. В результате на развязке зальют новое основание, уложат гидроизоляцию, укрепят опоры заграждения и восстановят асфальт. 10 июня «Мостострой-11» приступит к ремонту левой полосы. Работы по контракту должны закончиться к 30 сентября, однако возможно досрочное выполнение. В планах — завершить ремонт до середины июля. Из-за вводимых ограничений также изменятся режимы светофоров на Московском и Червишевском трактах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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