Развязку на Московском тракте на выезде из Тюмени частично перекроют до 10 июня. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Проехать нельзя будет по правой полосе в направлении города и двум петлям.
«Ночью 15 апреля компания „Мостострой-11“ перекроет правую полосу на развязке по Московскому тракту. Движение по полосе в направлении города и двум петлям будет ограничено до 10 июня. Водители не смогут осуществить левый поворот в сторону Тюмени и разворот на развязке при движении со стороны улицы Ямской», — рассказали URA.RU в Главном управлении строительства региона.
В выходные подрядчик приступит к демонтажу дорожного покрытия. Работа займет 56 дней. В результате на развязке зальют новое основание, уложат гидроизоляцию, укрепят опоры заграждения и восстановят асфальт. 10 июня «Мостострой-11» приступит к ремонту левой полосы.
Работы по контракту должны закончиться к 30 сентября, однако возможно досрочное выполнение. В планах — завершить ремонт до середины июля. Из-за вводимых ограничений также изменятся режимы светофоров на Московском и Червишевском трактах.
Развязку на Московском тракте на выезде из Тюмени частично перекроют до 10 июня. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Проехать нельзя будет по правой полосе в направлении города и двум петлям. «Ночью 15 апреля компания „Мостострой-11“ перекроет правую полосу на развязке по Московскому тракту. Движение по полосе в направлении города и двум петлям будет ограничено до 10 июня. Водители не смогут осуществить левый поворот в сторону Тюмени и разворот на развязке при движении со стороны улицы Ямской», — рассказали URA.RU в Главном управлении строительства региона. В выходные подрядчик приступит к демонтажу дорожного покрытия. Работа займет 56 дней. В результате на развязке зальют новое основание, уложат гидроизоляцию, укрепят опоры заграждения и восстановят асфальт. 10 июня «Мостострой-11» приступит к ремонту левой полосы. Работы по контракту должны закончиться к 30 сентября, однако возможно досрочное выполнение. В планах — завершить ремонт до середины июля. Из-за вводимых ограничений также изменятся режимы светофоров на Московском и Червишевском трактах.