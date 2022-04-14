В Тюмени почти на 2 месяца ограничат проезд по ключевой развязке. Схема

15 апреля 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Первый этап ремонта продлится до 10 июня, второй — до 15 июля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Развязку на Московском тракте на выезде из Тюмени частично перекроют до 10 июня. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Проехать нельзя будет по правой полосе в направлении города и двум петлям. «Ночью 15 апреля компания „Мостострой-11“ перекроет правую полосу на развязке по Московскому тракту. Движение по полосе в направлении города и двум петлям будет ограничено до 10 июня. Водители не смогут осуществить левый поворот в сторону Тюмени и разворот на развязке при движении со стороны улицы Ямской», — рассказали URA.RU в Главном управлении строительства региона. В выходные подрядчик приступит к демонтажу дорожного покрытия. Работа займет 56 дней. В результате на развязке зальют новое основание, уложат гидроизоляцию, укрепят опоры заграждения и восстановят асфальт. 10 июня «Мостострой-11» приступит к ремонту левой полосы. Работы по контракту должны закончиться к 30 сентября, однако возможно досрочное выполнение. В планах — завершить ремонт до середины июля. Из-за вводимых ограничений также изменятся режимы светофоров на Московском и Червишевском трактах. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Развязку на Московском тракте на выезде из Тюмени частично перекроют до 10 июня. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Проехать нельзя будет по правой полосе в направлении города и двум петлям. «Ночью 15 апреля компания „Мостострой-11“ перекроет правую полосу на развязке по Московскому тракту. Движение по полосе в направлении города и двум петлям будет ограничено до 10 июня. Водители не смогут осуществить левый поворот в сторону Тюмени и разворот на развязке при движении со стороны улицы Ямской», — рассказали URA.RU в Главном управлении строительства региона. В выходные подрядчик приступит к демонтажу дорожного покрытия. Работа займет 56 дней. В результате на развязке зальют новое основание, уложат гидроизоляцию, укрепят опоры заграждения и восстановят асфальт. 10 июня «Мостострой-11» приступит к ремонту левой полосы. Работы по контракту должны закончиться к 30 сентября, однако возможно досрочное выполнение. В планах — завершить ремонт до середины июля. Из-за вводимых ограничений также изменятся режимы светофоров на Московском и Червишевском трактах.