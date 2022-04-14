Самым богатым пермским депутатом ГД стал айтишник

Меньше всего заработала экс-директор пермского лицея Ирина Ивенских Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Больше всего среди депутатов госдумы от Пермского края в 2021 году заработал основатель фонда «Цифровая долина Сочи», создатель мессенджера «Серафим» Антон Немкин. Он задекларировал доход в 229 млн рублей. Декларации опубликованы на сайте госдумы.

«Немкин Антон Игоревич, член комитат госдумы — 229 097 027,75 рублей», — отмечено в декларациях. Его супруга заработала 106,8 тысяч рублей.

На втором месте — чета Водяновых. Советник губернатора Пермского края, депутат ГД Роман Водянов в прошлом году заработал 48,3 млн рублей. Его супруга Марина не отстает — 19,2 млн рублей. Бывший мэр Перми Игорь Шубин задекларирован 6 млн рублей (у жены — 279 тысяч), депутат Дмитрий Скриванов — 5,9 млн рублей, экс-вице-премьер Прикамья Ирина Ивенских — 3,6 млн рублей.

Самый богатый парк транспорта — у Водяновых два LEXUS LX 570, катер CROWNLINE 315 SCR, прицеп SIEGELASG1. Дмитрий Скриванов задекларировал BMW 3401 X-DRIVE. У Игоря Шубина, Ирины Ивенских и Романа Немкина машин в собственности нет. У супруги Игоря Шубина есть АУДИ Q7.

Шубины «выиграли» в конкурсе по недвижимости в собственности. У них есть участок в особо охраняемой природной территории для охоты (13,8 тыс. кв. м), дом в 486 кв. м., три квартиры (174, 99,5 и 60 кв. м), здание дома охотника (123,4 кв. м). На втором месте — Водяновы. В их собственности четыре земельных участка (около 6,4 тысяч кв. м.), жилой дом в 180 кв. м, квартира в 52,7 кв. м. и баня 23 кв. м. А проживают они в «депутатской» квартире площадью 168 кв. м.

Самым нестяжательным депутатом стала Ирина Ивенских — у нее вообще нет собственности. Только квартира депутата (87 кв. м) и квартира в пользовании (около 100 кв. м). У Дмитрия Скриванова квартира чуть больше, но тоже одна — 154 кв. м. Антон Немкин предпочитает арендованное жилье. У него в найме есть квартира 161,9 кв. м. Вместе с ним там живет супруга, хотя у нее в безвозмездном пользовании — квартира 219 кв. м. В собственности у Немкина значится квартира площадью 40 кв. м.

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