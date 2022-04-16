В Совфеде назвали новые угрозы для России от соседних стран

16 апреля 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Еще две страны изъявили желание вступить в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Заявление руководства Финляндии и Швеции о вступлении в Североатлантический альянс является новой угрозой для России. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Финляндия в НАТО — это, конечно же, тоже резкое увеличение угроз. Особенно в том случае, если на территории Финляндии и Швеции будут размещаться подразделения НАТО», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он также убежден, что дополнительными военными угрозами можно считать заявки о вступлении в НАТО Грузии и Украины. О планах Финляндии и Швеции стать членом Североатлантического альянса стало известно в апреле этого года. Россия поддерживает дипломатические контакты с этими странами, в то же время они принимают участие в антироссийской кампании, пишет Пятый канал. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев уже отреагировал на данные заявления. Он отметил, что в случае вступления в НАТО будет усилена российская группировка вооруженных сил вдоль границы с альянсом, а в Финском заливе будут развернуты дополнительные силы ВМФ, передает «Ридус». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Заявление руководства Финляндии и Швеции о вступлении в Североатлантический альянс является новой угрозой для России. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Финляндия в НАТО — это, конечно же, тоже резкое увеличение угроз. Особенно в том случае, если на территории Финляндии и Швеции будут размещаться подразделения НАТО», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он также убежден, что дополнительными военными угрозами можно считать заявки о вступлении в НАТО Грузии и Украины. О планах Финляндии и Швеции стать членом Североатлантического альянса стало известно в апреле этого года. Россия поддерживает дипломатические контакты с этими странами, в то же время они принимают участие в антироссийской кампании, пишет Пятый канал. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев уже отреагировал на данные заявления. Он отметил, что в случае вступления в НАТО будет усилена российская группировка вооруженных сил вдоль границы с альянсом, а в Финском заливе будут развернуты дополнительные силы ВМФ, передает «Ридус».