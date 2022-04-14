Медведев пригрозил Швеции и Финляндии статусом врагов

Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, у РФ станет больше противников, сказал Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, у России станет больше официально зарегистрированных противников. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников. Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — передает РИА «Новости» слова Медведева.

Зампред Совбеза также отметил, что ранее Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, сообщила газета «Таймс». Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что НАТО прорабатывает планы полномасштабного развертывания своих сил на восточном фланге.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте потребовали запретить импорт российской нефти и газа. 11 апреля ЕС начал работу над шестым пакетом санкций, в который обещают включить «нефтяные опции».

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