Бывший зам Куйвашева, перешедший в Госдуму, обеднел в три раза

Бывший вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько, который с октября 2021 года работает в статусе депутата Госдумы, за прошлый год заработал почти в три раза меньше, чем в 2020-м. Как следует из декларации Бидонько, размещенной на сайте парламента, его доход составил 5,8 миллиона рублей.
В 2020-м Бидонько («Единая Россия») отчитывался о 15,3 миллиона рублей. Список принадлежащих ему объектов недвижимости остался неизменным. В его собственности находятся земельный участок, дом (331,2 кв. м.), квартира в Москве (171,3 кв. м.), гараж, баня и кладовое помещение.
Доходы еще четырех депутатов не поддаются сравнению — они не работали в предыдущем созыве ГД (или других органах власти) и не отчитывались о своих доходах в 2020-м. Это Жанна Рябцева (ЕР, 6,1 млн), Константин Захаров (ЕР, 6,4 млн), Александр Демин («Новые люди», 5,4 млн) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия», 3,8 миллиона).
Бывший вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько, который с октября 2021 года работает в статусе депутата Госдумы, за прошлый год заработал почти в три раза меньше, чем в 2020-м. Как следует из декларации Бидонько, размещенной на сайте парламента, его доход составил 5,8 миллиона рублей. В 2020-м Бидонько («Единая Россия») отчитывался о 15,3 миллиона рублей. Список принадлежащих ему объектов недвижимости остался неизменным. В его собственности находятся земельный участок, дом (331,2 кв. м.), квартира в Москве (171,3 кв. м.), гараж, баня и кладовое помещение. Доходы еще четырех депутатов не поддаются сравнению — они не работали в предыдущем созыве ГД (или других органах власти) и не отчитывались о своих доходах в 2020-м. Это Жанна Рябцева (ЕР, 6,1 млн), Константин Захаров (ЕР, 6,4 млн), Александр Демин («Новые люди», 5,4 млн) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия», 3,8 миллиона).