15 апреля 2022

Бывший зам Куйвашева, перешедший в Госдуму, обеднел в три раза

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Cовещание губернатора Свердловской области с главами муниципалитетов региона. Екатеринбург, бидонько сергей
В прошлом году в команде Куйвашева Сергей Бидонько (на фото) курировал выборы в ГД и заксо Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Бывший вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько, который с октября 2021 года работает в статусе депутата Госдумы, за прошлый год заработал почти в три раза меньше, чем в 2020-м. Как следует из декларации Бидонько, размещенной на сайте парламента, его доход составил 5,8 миллиона рублей.

В 2020-м Бидонько («Единая Россия») отчитывался о 15,3 миллиона рублей. Список принадлежащих ему объектов недвижимости остался неизменным. В его собственности находятся земельный участок, дом (331,2 кв. м.), квартира в Москве (171,3 кв. м.), гараж, баня и кладовое помещение.

Доходы еще четырех депутатов не поддаются сравнению — они не работали в предыдущем созыве ГД (или других органах власти) и не отчитывались о своих доходах в 2020-м. Это Жанна Рябцева (ЕР, 6,1 млн), Константин Захаров (ЕР, 6,4 млн), Александр Демин («Новые люди», 5,4 млн) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия», 3,8 миллиона).

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Бывший вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько, который с октября 2021 года работает в статусе депутата Госдумы, за прошлый год заработал почти в три раза меньше, чем в 2020-м. Как следует из декларации Бидонько, размещенной на сайте парламента, его доход составил 5,8 миллиона рублей. В 2020-м Бидонько («Единая Россия») отчитывался о 15,3 миллиона рублей. Список принадлежащих ему объектов недвижимости остался неизменным. В его собственности находятся земельный участок, дом (331,2 кв. м.), квартира в Москве (171,3 кв. м.), гараж, баня и кладовое помещение. Доходы еще четырех депутатов не поддаются сравнению — они не работали в предыдущем созыве ГД (или других органах власти) и не отчитывались о своих доходах в 2020-м. Это Жанна Рябцева (ЕР, 6,1 млн), Константин Захаров (ЕР, 6,4 млн), Александр Демин («Новые люди», 5,4 млн) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия», 3,8 миллиона).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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