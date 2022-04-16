Отечественных предпринимателей поддержат на всероссийском уровне

Создатели конкурентоспособных брендов смогут рекламировать себя на платформе «Сделано в России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России» создано в стране. Проект реализуется в партнерстве с Фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Российская система качества» (Роскачество) и Яндексом. Его основные задачи — информационная кампания по продвижению российских брендов, поддержка инициатив в сфере импортозамещения и предпринимателей, развивающих бизнес в России, указано на сайте организации.

По словам руководителя и автора концепции Михаила Садченкова, вложение «российских денег в российские бренды» открывает новые возможности для поддержки отечественных предпринимателей. «Мы создали инициативную группу предпринимателей, которые оказывают поддержку брендам России и формируют образ современного российского предпринимателя», — подчеркивает он.

Платформа должна помочь бизнесу в продвижении продуктов и поиске партнеров, а государству — в решении задач по импортозамещению, уверен заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. Важность информационной поддержки бизнеса отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. «В России много интересных и перспективных брендов, про которые нужно говорить и которые нужно показывать. Малый бизнес сможет бесплатно публиковать и распространять инфоповоды на платформе „Сделано в России“ — это хорошая инициатива», — заявил он.

Ситуация сейчас развивается таким образом, что российским создателям конкурентноспособных брендов требуются качественно новый подход и инновационные инструменты для поддержки бизнеса, заявляет депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Морозов. Этим целям и служит платформа «Сделано в России». Проект также позволит людям, готовым развивать свой бизнес именно в России, отличать фейки и находить «реальные ориентиры для принятия решений».

В информационную систему «Сделано в России» входят новостные ленты, каталоги компаний и экспертов. Аудитория проекта — более 121 тысяч постоянных читателей из 114 стран. Участниками системы являются уже более 1500 отечественных предприятий из 11 регионов России.

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