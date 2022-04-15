На центральной дороге в Кургане на три месяца уберут асфальт

В Кургане на центральной дороге по улице Голикова уберут асфальт на три месяца. Новое покрытие появится только в июле этого года. Информация размещена на сайте правительства Курганской области.
«Только растаял снег, а Курган уже активно начинает дорожные работы. На этот год запланирован ремонт 36,7 км дорог. Мощная дорожная техника на проспекте Голикова снимает старое деформированное покрытие. Уже в июле здесь положат новый асфальт» — написано в сообщении.
Сейчас покрытие убирают также на улице Родькина и на Чернореченской. На этих участках новый асфальт появится тоже летом.
В Кургане на центральной дороге по улице Голикова уберут асфальт на три месяца. Новое покрытие появится только в июле этого года. Информация размещена на сайте правительства Курганской области. «Только растаял снег, а Курган уже активно начинает дорожные работы. На этот год запланирован ремонт 36,7 км дорог. Мощная дорожная техника на проспекте Голикова снимает старое деформированное покрытие. Уже в июле здесь положат новый асфальт» — написано в сообщении. Сейчас покрытие убирают также на улице Родькина и на Чернореченской. На этих участках новый асфальт появится тоже летом. Ранее URA.RU сообщало, что оживленный перекресток в Кургане закрыли на неопределенный срок. Перекресток улиц Фарафонова-Мостостроителей в Заозерном закрыли из-за провала канализационного коллектора.