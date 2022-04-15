15 апреля 2022

На центральной дороге в Кургане на три месяца уберут асфальт

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на ул. Мальцева. Курган, пр голикова
В Кургане проспект Голикова останется без асфальта на 3 месяца Фото:

В Кургане на центральной дороге по улице Голикова уберут асфальт на три месяца. Новое покрытие появится только в июле этого года. Информация размещена на сайте правительства Курганской области.

«Только растаял снег, а Курган уже активно начинает дорожные работы. На этот год запланирован ремонт 36,7 км дорог. Мощная дорожная техника на проспекте Голикова снимает старое деформированное покрытие. Уже в июле здесь положат новый асфальт» — написано в сообщении.

Сейчас покрытие убирают также на улице Родькина и на Чернореченской. На этих участках новый асфальт появится тоже летом.

Ранее URA.RU сообщало, что оживленный перекресток в Кургане закрыли на неопределенный срок. Перекресток улиц Фарафонова-Мостостроителей в Заозерном закрыли из-за провала канализационного коллектора.

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В Кургане на центральной дороге по улице Голикова уберут асфальт на три месяца. Новое покрытие появится только в июле этого года. Информация размещена на сайте правительства Курганской области. «Только растаял снег, а Курган уже активно начинает дорожные работы. На этот год запланирован ремонт 36,7 км дорог. Мощная дорожная техника на проспекте Голикова снимает старое деформированное покрытие. Уже в июле здесь положат новый асфальт» — написано в сообщении. Сейчас покрытие убирают также на улице Родькина и на Чернореченской. На этих участках новый асфальт появится тоже летом. Ранее URA.RU сообщало, что оживленный перекресток в Кургане закрыли на неопределенный срок. Перекресток улиц Фарафонова-Мостостроителей в Заозерном закрыли из-за провала канализационного коллектора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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