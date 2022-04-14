В Кургане закрыли оживленный перекресток

15 апреля 2022 в 09:28 Размер текста - 17 +

В Кургане закрыли для движения оживленный перекресток в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на неопределенный срок закрыли для движения транспорта оживленный перекресток улиц Фарафонова-Мостостроителей в Заозерном. Причина — провал канализационного коллектора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Накануне на перекрестке улиц Фарафонова-Мостостроителей провалился самотечный канализационный коллектор диаметром 1000 мм. Во избежание попадания автомобилей в образовавшуюся яму, которая может увеличиваться, специалисты „Водного Союза“ приняли решение полностью закрыть данный участок проезжей части с сегодняшнего дня перекресток улиц Фарафонова-Мостостроителей полностью закрыт для движения», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. Как уточнил главный инженер «Водного Союза» Яков Арапов, сейчас коммунальщики ведут согласования работ в ГИБДД и администрации города. На следующей неделе на этом участке установят временную перекачивающую станцию. «О сроках проведения ремонта коллектора будет сообщено дополнительно», — сообщил Арапов. Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в этом году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане на неопределенный срок закрыли для движения транспорта оживленный перекресток улиц Фарафонова-Мостостроителей в Заозерном. Причина — провал канализационного коллектора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Накануне на перекрестке улиц Фарафонова-Мостостроителей провалился самотечный канализационный коллектор диаметром 1000 мм. Во избежание попадания автомобилей в образовавшуюся яму, которая может увеличиваться, специалисты „Водного Союза“ приняли решение полностью закрыть данный участок проезжей части с сегодняшнего дня перекресток улиц Фарафонова-Мостостроителей полностью закрыт для движения», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. Как уточнил главный инженер «Водного Союза» Яков Арапов, сейчас коммунальщики ведут согласования работ в ГИБДД и администрации города. На следующей неделе на этом участке установят временную перекачивающую станцию. «О сроках проведения ремонта коллектора будет сообщено дополнительно», — сообщил Арапов. Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в этом году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.