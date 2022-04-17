Российские военные уничтожили более тысячи наемников на Украине

17 апреля 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Армия России существенно сократила число наемников на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России уничтожили более тысячи иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Российские военные уничтожили 1035 иностранных наемников на Украине. Еще 912 наемников отказались участвовать в боях и сбежали», — констатировал Конашенков в ходе брифинга Минобороны. По информации ведомства, всего на Украину прибыло 6 тысяч 824 иностранных наемника из 63 государств, а наиболее многочисленная группа из Польши — 1717 человек. В результате боевых действий численность иностранных бойцов сократилась до 4877 человек. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин в качестве ее главных целей заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь республикам Донбасса. Как заявлял официальный представитель Минобороны РФ, украинские власти отдали приказ боевикам «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) расстреливать любых желающих сдаться в плен среди служащих ВСУ и иностранных наемников. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России уничтожили более тысячи иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Российские военные уничтожили 1035 иностранных наемников на Украине. Еще 912 наемников отказались участвовать в боях и сбежали», — констатировал Конашенков в ходе брифинга Минобороны. По информации ведомства, всего на Украину прибыло 6 тысяч 824 иностранных наемника из 63 государств, а наиболее многочисленная группа из Польши — 1717 человек. В результате боевых действий численность иностранных бойцов сократилась до 4877 человек. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин в качестве ее главных целей заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь республикам Донбасса. Как заявлял официальный представитель Минобороны РФ, украинские власти отдали приказ боевикам «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) расстреливать любых желающих сдаться в плен среди служащих ВСУ и иностранных наемников.