Киев поручил расстреливать всех, кто захочет сдаться в плен

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Киев запретил боевикам на «Азовстали» вести переговоры о сдаче в плен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев запретил боевикам «Азова»(признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) вести переговоры о сдаче в плен к российским военнослужащим. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что украинское командование поручило расстреливать всех, кто сложит оружие.

«Киевский националистический режим запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам „Азова“ на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников», — заявили в Минобороны. Конашенков отметил, что всего на заводе «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников из европейских стран и Канады, которые в случае дальнейшего оказания сопротивления будут ликвидированы.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ранее Минобороны РФ предложило сдаться украинским боевикам, закрытым на территории «Азовстали» в катастрофическом положении. При этом российская сторона гарантирует каждому сдавшемуся солдату сохранение жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Ранее он заявил, что чеченские силовики взяли штурмом украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. По его данным, российская армия освободила Мариуполь на 98%.

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Киев запретил боевикам «Азова»(признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) вести переговоры о сдаче в плен к российским военнослужащим. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что украинское командование поручило расстреливать всех, кто сложит оружие. «Киевский националистический режим запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам „Азова“ на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников», — заявили в Минобороны. Конашенков отметил, что всего на заводе «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников из европейских стран и Канады, которые в случае дальнейшего оказания сопротивления будут ликвидированы. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ранее Минобороны РФ предложило сдаться украинским боевикам, закрытым на территории «Азовстали» в катастрофическом положении. При этом российская сторона гарантирует каждому сдавшемуся солдату сохранение жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Ранее он заявил, что чеченские силовики взяли штурмом украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. По его данным, российская армия освободила Мариуполь на 98%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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