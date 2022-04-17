В Германии обвинили посла Украины в теориях заговора

Украинский посол распускает сплетни о президенте ФРГ, заявил экс-глава МИД Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник распространяет теории заговора о связях президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с Россией с целью его дискредитации. Статью об этом написал бывший глава МИДа ФРГ Зигмар Габриэль в журнале Der Spiegel. Экс-дипломат также возмутился отказом президента Украины в приеме немецкого лидера в Киеве.

«Гораздо более опасным вариантом теорий заговора является утверждение украинского посла в Германии Андрея Мельника. Он заявил, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер якобы „на протяжении десятилетий создавал паутину контактов с Россией“, которые имеют влияние на сегодняшнее правительство», — написал Габриэль.

Подобными заявлениями украинский дипломат намекает на то, что бывшая канцелярия и министр иностранных дел России совместно организовали представительство интересов России в Германии, объяснил экс-глава МИДа. Он также отметил, что подобные обвинения президента ФРГ «не соответствуют правде и являются злонамеренными». А отказ президента Украины Владимира Зеленского главе ФРГ в запланированном визите на почве подобных слухов кажется ему «неслыханным и сбивает с толку».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве из-за его близких связей с Россией. В Германии сочли такой избирательный подход Зеленского деструктивным, сообщал URA.RU эксперт по Евросоюзу Центра стратегических оценок и прогнозов Камран Гасанов. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек также назвал решение Зеленского «дипломатической ошибкой».

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