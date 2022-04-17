Spiegel: Африке грозит голод из-за ситуации на Украине

На РФ и Украину приходится 30% экспорта пшеницы в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прекращение экспорта зерновых из России и Украины может спровоцировать массовый голод в странах Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.

«Меньше поставок поступает в такие страны, как Ливан, Египет и Йемен, которые почти все свои зерновые импортируют из Украины и России. Теперь цены могут резко возрасти, что сделает еду недоступной для миллионов людей. С начала спецоперации на Украине цена на пшеницу поднялась уже на 40%», — пишет Spiegel.

Издание отмечает, что каждый второй человек в странах Африки к югу от Сахары сталкивается с проблемами обеспечения достаточным количеством еды на каждый день. На Украину и Россию приходится около 30% мирового экспорта пшеницы и 15% экспорта кукурузы и ячменя. Экспорт зерновых из значительно сократился из-за антироссийских санкций Запада и спецоперации РФ на Украине. «И на эти две страны приходится две трети всего мирового экспорта подсолнечного масла. Согласно одному исследованию, две страны производят около 12% всех калорий, потребляемых в мире», — передает Spiegel.

Также Россия является одним из важнейших производителей искусственных удобрений, которые используются в мире. Цены на оставшиеся запасы удобрений на мировом рынке устанавливаются так высоко, что производители сельскохозяйственной продукции вынуждены задуматься, отмечает издание.

Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее The Guardian сообщал, что другим странам может грозить голод из-за прекращения экспорта пшеницы из РФ и Украины. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Целями называются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада ввели против РФ беспрецедентные санкции.

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