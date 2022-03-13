The Guardian: человечеству грозит голод из-за ситуации на Украине

Ситуация на Украине может ограничить мировые поставки пшеницы, и начнется голод Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за возможного прекращения поставок пшеницы из России и Украины другим странам может грозить голод. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на президента Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберта Хунгбо.

«Мы очень обеспокоены тем, что ситуация на Украине может ограничить мировые поставки основных культур, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, что приведет к резкому росту цен на продукты питания и голод. Это может поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и усилить геополитическую напряженность», — его слова приводит News.ru .

«Украинские фермеры могут пропустить решающий майский посевной сезон для своих культур. Поставки из России также могут оказаться под угрозой, если Кремль сократит экспорт пшеницы в ответ на западные санкции», — говорится в материале The Guardian.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Несмотря на то, что действия России не касаются мирного населения, ряд стран Евросоюза, а также США решили ввести против РФ экономические санкции и ограничения в банковском секторе страны. Кроме того, до конца 2022 года Германия откажется от российских угля и нефти. Из-за этого там может произойти массовое банкротство компаний и, как следствие, повышения цен на энергоносители.

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