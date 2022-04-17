Канцлер Австрии: стране нужны годы для отказа от газа из РФ

17 апреля 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Австрия собирается отказаться от российского газа Фото: Илья Московец © URA.RU Австрия пока не может отказаться от газа из России, на это может уйти несколько лет. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. «Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это не возможно. Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа», — сказал Карл Нехаммер в интервью телеканалу NBC, передает ТАСС. По его словам, Австрия уже ищет пути отказа от газа из РФ, но промышленность и домохозяйства нуждаются в нем. Страна на 80% зависит от российского газа, отметил канцлер. Некоторые страны начали отказываться от газа и нефти из России после начала спецоперации на Украине. Также против РФ ввели санкции. Российские власти заявляли, что ограничения влияют также и на государства, которые принимают их. Так, в США выросли цены на бензин и увеличилась инфляция после отказа от российского газа и нефти. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от энергоресурсов из России ударил по миллионам европейских и американских граждан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Австрия пока не может отказаться от газа из России, на это может уйти несколько лет. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. «Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это не возможно. Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа», — сказал Карл Нехаммер в интервью телеканалу NBC, передает ТАСС. По его словам, Австрия уже ищет пути отказа от газа из РФ, но промышленность и домохозяйства нуждаются в нем. Страна на 80% зависит от российского газа, отметил канцлер. Некоторые страны начали отказываться от газа и нефти из России после начала спецоперации на Украине. Также против РФ ввели санкции. Российские власти заявляли, что ограничения влияют также и на государства, которые принимают их. Так, в США выросли цены на бензин и увеличилась инфляция после отказа от российского газа и нефти. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от энергоресурсов из России ударил по миллионам европейских и американских граждан.