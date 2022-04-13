Путин: отказ от российской нефти ударил по миллионам европейцев

13 апреля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о негативных последствиях санкций для Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отказ западных стран от российских энергоресурсов ударил не только по миллионам европейцев, но и по США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис. Он отражается, кстати говоря, и на США», — заявил Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ, которое транслируется на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что во всем мире растут цены, что для западных стран это носит беспрецедентный характер. Глава государства также добавил, что Россия может нарастить потребление нефти, газа и угля на внутреннем рынке, а также увеличить поставки в страны, где есть спрос на российские энергоносители. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и другие государства ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Так с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России, передает RT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х, известно, что санкции имели негативные последствия и для самого Запада. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Отказ западных стран от российских энергоресурсов ударил не только по миллионам европейцев, но и по США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис. Он отражается, кстати говоря, и на США», — заявил Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ, которое транслируется на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что во всем мире растут цены, что для западных стран это носит беспрецедентный характер. Глава государства также добавил, что Россия может нарастить потребление нефти, газа и угля на внутреннем рынке, а также увеличить поставки в страны, где есть спрос на российские энергоносители. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и другие государства ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Так с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России, передает RT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х, известно, что санкции имели негативные последствия и для самого Запада.