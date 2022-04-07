Сенат США отказался от нефти и газа из России

07 апреля 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Американские сенаторы проголосовали за отказ от российских нефти и газа. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Законопроект одобрили 52 из 100 членов верхней палаты конгресса. Голосование пока продолжается, трансляция ведется на телеканале C-Span. Законопроект разработал американский лидер Джо Байден. Изначальный вариант уже одобряла палата представителей конгресса. Сенат доработал содержание, сообщает телеканал 360. После его одобрения законопроект вернется в нижнюю палату представителей для утверждения с учетом поправок, а затем на подпись президенту США, передает «Национальная служба новостей». Байден заявлял об отказе от российской нефти и газа еще в марте. Причиной стала спецоперация России на Украине. США, страны Евросоюза и другие государства ввели антироссийские санкции. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют и на те страны, которые их вводят. В США до исторического минимума упал рейтинг Байдена. Также в Штатах выросли инфляция и цены на бензин.