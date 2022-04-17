В районе недалеко от Кургана вторые сутки тушат пожар

18 апреля 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Белозерском районе Курганской области продолжают тушить пожар (Архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белозерском районе Курганской области вторые сутки идут работы по устранению ландшафтного пожара, возникшего 16 апреля. Сообщает пресс-служба местной администрации. «Пожар возник на территории Ягоднинского сельсовета, затем огонь распространился на территории Баяракского, Першинского, Зарослинского и Камаганского сельсоветов. К вечеру совместными усилиями он был локализован (ограничен)» — написано в сообщении. В информации сообщили, что тушение пожара продолжается. Оно затруднено сильным ветром, большим количество сухой травы и сложностью проезда к очагам возгорания. Также отметили, что населенным пунктам пожар не угрожает. Однако с разных сторон все равно дежурят патрульные машины. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области массово штрафовали фермеров и дачников за жжение мусора и сухой травы. С 15 апреля в регионе веден особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать сухую траву, мусор, также выезжать на машине в лес и готовить еду на открытом огне. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Белозерском районе Курганской области вторые сутки идут работы по устранению ландшафтного пожара, возникшего 16 апреля. Сообщает пресс-служба местной администрации. «Пожар возник на территории Ягоднинского сельсовета, затем огонь распространился на территории Баяракского, Першинского, Зарослинского и Камаганского сельсоветов. К вечеру совместными усилиями он был локализован (ограничен)» — написано в сообщении. В информации сообщили, что тушение пожара продолжается. Оно затруднено сильным ветром, большим количество сухой травы и сложностью проезда к очагам возгорания. Также отметили, что населенным пунктам пожар не угрожает. Однако с разных сторон все равно дежурят патрульные машины. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области массово штрафовали фермеров и дачников за жжение мусора и сухой травы. С 15 апреля в регионе веден особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать сухую траву, мусор, также выезжать на машине в лес и готовить еду на открытом огне.