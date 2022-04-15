В Курганской области массово штрафуют фермеров и дачников

16 апреля 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Курганских дачников массово штрафуют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области штрафуют за несоблюдение пожарной безопасности. С 15 апреля на всей территории региона введен особый противопожарный режим. Жителей просят воздержаться от сжигания мусора и сухой травы. Однако фермеры и дачники все равно нарушают, сообщает URA.RU пресс-служба ГУ УМВД. «В ходе рейдов сотрудниками государственного пожарного надзора такие нарушители выявлены в СНТ „Радуга“ Кетовского района, в селе Бараба, деревне Лукино, в СНТ „Сельхозтехника“ города Кургана. По каждому выявленному факту граждан привлекают к административной ответственности», — говорится в сообщении. Всего сотрудниками областного УМВД было выявлено восемь нарушителей. В Кетовском и Притобольном районах, в Куртамышском и Шумихинском муниципальных округах и в городе Курган. В городе Петухово возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда чужому имуществу из-за неосторожного обращения с огнем. Ранее URA.RU писало о введении особого противопожарного режима по всей территории Курганской области. В этот период курганцам запрещено выезжать в лес на машине и жарить шашлыки. Для фермеров региона за сжигание мусора и травы предусмотрено особое наказание. Сотрудники ГУ УМВД призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности Фото пресс-службы ГУ УМВД по Курганской области Курганские дачники привлечены к административной ответственности Фото пресс-службы ГУ УМВД по Курганской области Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жителей Курганской области штрафуют за несоблюдение пожарной безопасности. С 15 апреля на всей территории региона введен особый противопожарный режим. Жителей просят воздержаться от сжигания мусора и сухой травы. Однако фермеры и дачники все равно нарушают, сообщает URA.RU пресс-служба ГУ УМВД. «В ходе рейдов сотрудниками государственного пожарного надзора такие нарушители выявлены в СНТ „Радуга“ Кетовского района, в селе Бараба, деревне Лукино, в СНТ „Сельхозтехника“ города Кургана. По каждому выявленному факту граждан привлекают к административной ответственности», — говорится в сообщении. Всего сотрудниками областного УМВД было выявлено восемь нарушителей. В Кетовском и Притобольном районах, в Куртамышском и Шумихинском муниципальных округах и в городе Курган. В городе Петухово возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда чужому имуществу из-за неосторожного обращения с огнем. Ранее URA.RU писало о введении особого противопожарного режима по всей территории Курганской области. В этот период курганцам запрещено выезжать в лес на машине и жарить шашлыки. Для фермеров региона за сжигание мусора и травы предусмотрено особое наказание.