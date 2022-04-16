В Перми скончался основатель «Ночной футбольной лиги»

О смерти Валерия Максимовских сообщил его сын Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми после тяжелой болезни скончался основатель «Ночной футбольной лиги» Валерий Максимовских. Об этом на странице лиги в соцсети «ВКонтакте» сообщили его сын Артем Максимовских.

«Ушел из жизни основатель, организатор „Ночной футбольной“ лиги Валерий Максимовских. Мало кто знает, но в течение двух лет папа вместе с семьей боролся с раком на последней стадии», — говорится в размещенном сообщении.

Несмотря на болезнь, Валерий Максимовских продолжал развивать любительский футбол в Перми. «Ночная футбольная лига» основана в Перми в апреле 2016 года. Сейчас в нее входят более 100 любительских команд.