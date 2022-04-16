16 апреля 2022
15 апреля 2022

В Перми скончался основатель «Ночной футбольной лиги»

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Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург , гвоздики, цветы
О смерти Валерия Максимовских сообщил его сын Фото:

В Перми после тяжелой болезни скончался основатель «Ночной футбольной лиги» Валерий Максимовских. Об этом на странице лиги в соцсети «ВКонтакте» сообщили его сын Артем Максимовских.

«Ушел из жизни основатель, организатор „Ночной футбольной“ лиги Валерий Максимовских. Мало кто знает, но в течение двух лет папа вместе с семьей боролся с раком на последней стадии», — говорится в размещенном сообщении.

Несмотря на болезнь, Валерий Максимовских продолжал развивать любительский футбол в Перми. «Ночная футбольная лига» основана в Перми в апреле 2016 года. Сейчас в нее входят более 100 любительских команд.

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В Перми после тяжелой болезни скончался основатель «Ночной футбольной лиги» Валерий Максимовских. Об этом на странице лиги в соцсети «ВКонтакте» сообщили его сын Артем Максимовских. «Ушел из жизни основатель, организатор „Ночной футбольной“ лиги Валерий Максимовских. Мало кто знает, но в течение двух лет папа вместе с семьей боролся с раком на последней стадии», — говорится в размещенном сообщении. Несмотря на болезнь, Валерий Максимовских продолжал развивать любительский футбол в Перми. «Ночная футбольная лига» основана в Перми в апреле 2016 года. Сейчас в нее входят более 100 любительских команд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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