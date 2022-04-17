В Челябинске появится три новых пляжа

Пляжи появятся на каждом из больших водоемов города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске летом 2022 года откроется три новых пляжа. Об этом 18 апреля в ходе аппаратного совещания с мэром города Натальей Котовой заявил вице-мэр Александр Астахов.

«Начали работы по подготовке шести существующих городских пляжей к купальному сезону. Дополнительно в этом году будет благоустроено три муниципальных пляжа на каждом из больших водоемов города», — сообщил Астахов.

По словам вице-мэра, новые пляжи появятся на Шершневском водохранилище, на озере Смолино, а также на Первом озере. Все они будут оборудованы для безопасного отдыха населения.

В ходе этого же совещания Астахов сообщил, что с 18 апреля в городе постепенно начали отключать отопление. Однако, отключение, по словам вице-мэра, не коснется социальных объектов.