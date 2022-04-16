У пермской фирмы отобрали «Камаз» из-за долгов перед сотрудниками

Расплачиваться по долгам пришлось техникой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермская дорожно-строительная организация ООО «Дортехстрой» лишилась своей техники для уборки дорог из-за долгов. Более 46 млн рублей с компании взыскивают судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Денег на счетах организации-должника нет, поэтому судебные приставы применяют меры по обращению взыскания на имущество. Уже были реализованы офисная техника и спецоборудование — снегоочиститель, моечная машина, грузовой самосвал MAN», — рассказали ведомстве.

Этого хватило, чтобы погасить долг компании по зарплате трем бывшим работникам, а также взыскать часть задолженности по налогам. После этого фирме из общей суммы осталось выплатить 24 млн рублей. Приставы снова выехали к должнику и арестовали еще два грузовых автомобиля: «Урал» и «Камаз». После оценки специалиста их тоже продадут.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми приступили к комплексной уборке улиц. Грязь с дорог должны отмыть к 1 мая.