16 апреля 2022
15 апреля 2022

У пермской фирмы отобрали «Камаз» из-за долгов перед сотрудниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный полигон. Тюмень, камаз, грузовики, снежный полигон, полигон снега
Расплачиваться по долгам пришлось техникой Фото:

Пермская дорожно-строительная организация ООО «Дортехстрой» лишилась своей техники для уборки дорог из-за долгов. Более 46 млн рублей с компании взыскивают судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Денег на счетах организации-должника нет, поэтому судебные приставы применяют меры по обращению взыскания на имущество. Уже были реализованы офисная техника и спецоборудование — снегоочиститель, моечная машина, грузовой самосвал MAN», — рассказали ведомстве.

Этого хватило, чтобы погасить долг компании по зарплате трем бывшим работникам, а также взыскать часть задолженности по налогам. После этого фирме из общей суммы осталось выплатить 24 млн рублей. Приставы снова выехали к должнику и арестовали еще два грузовых автомобиля: «Урал» и «Камаз». После оценки специалиста их тоже продадут.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми приступили к комплексной уборке улиц. Грязь с дорог должны отмыть к 1 мая.

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Пермская дорожно-строительная организация ООО «Дортехстрой» лишилась своей техники для уборки дорог из-за долгов. Более 46 млн рублей с компании взыскивают судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «Денег на счетах организации-должника нет, поэтому судебные приставы применяют меры по обращению взыскания на имущество. Уже были реализованы офисная техника и спецоборудование — снегоочиститель, моечная машина, грузовой самосвал MAN», — рассказали ведомстве. Этого хватило, чтобы погасить долг компании по зарплате трем бывшим работникам, а также взыскать часть задолженности по налогам. После этого фирме из общей суммы осталось выплатить 24 млн рублей. Приставы снова выехали к должнику и арестовали еще два грузовых автомобиля: «Урал» и «Камаз». После оценки специалиста их тоже продадут. Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми приступили к комплексной уборке улиц. Грязь с дорог должны отмыть к 1 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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