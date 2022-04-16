Пермяки рискуют лишиться денег из-за фальшивых приложений

Ссылки на приложения-клоны распространяют через соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермское отделение Центробанка РФ опубликовало предупреждение о действиях мошенников, создающих поддельные аналоги банковских приложений. В зоне риска клиенты банков, попавших под санкции. Ранее их приложения стали недоступны для скачивания и обновления в App Store и Google Play.

«Загрузив поддельное приложение и введя свои данные, человек открывает аферистам доступ к его настоящему онлайн или мобильному банку. Поддельное приложение также может оказаться вирусом. С помощью него преступники могут получить доступ к другим приложениям пользователя, украсть деньги с его счетов, а также взять кредиты на его имя», — сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Михаил Теплоухов.

Мошенники распространяют свои приложения через альтернативные интернет-магазины и сторонние сайты. Ссылки на скачивание присылают пользователям через соцсети, мессенджеры и через электронную почту. Также на сайтах объявлений начали появились предложения о продаже смартфонов с приложениями пострадавших от санкций банков, которые тоже могут оказаться поддельными. Если пользователь установит приложение-клон и передаст свои данные мошенникам, то банки не обязаны возвращать клиенту украденные деньги, предупредили в Центробанке.

Приложения некоторых российских банков стали исчезать из магазинов App Store и Google Play после начала спецоперации на Украине. Причина — санкционное давление США и стран Запада. Так, под санкциями, оказались Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и «Открытие».

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