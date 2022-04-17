Курганскую больницу заставят продавать лекарства в медпунктах

Прокуратура через суд обязала Мокроусовскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Курганской области организовать продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Сейчас в некоторых населенных пунктах муниципалитета нет ни одной аптеки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Прокуратура Мокроусовского района провела проверку в сфере организации оказания первичной медико-санитарной помощи населению и ее доступности. Установлено, что на территории ряда населенных пунктов отсутствуют аптечные организации. Фельдшерские пункты торговлю лекарственными препаратами не осуществляют ввиду отсутствия необходимого программного обеспечения и оборудования», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Прокурор района обратился в суд с требованием обязать Мокроусовскую ЦРБ организовать розничную продажу лекарств в ФАП. Суд согласился с позицией надзорного органа и удовлетворил иск прокурора. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Прокуратура через суд обязала Мокроусовскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Курганской области организовать продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Сейчас в некоторых населенных пунктах муниципалитета нет ни одной аптеки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Прокуратура Мокроусовского района провела проверку в сфере организации оказания первичной медико-санитарной помощи населению и ее доступности. Установлено, что на территории ряда населенных пунктов отсутствуют аптечные организации. Фельдшерские пункты торговлю лекарственными препаратами не осуществляют ввиду отсутствия необходимого программного обеспечения и оборудования», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Прокурор района обратился в суд с требованием обязать Мокроусовскую ЦРБ организовать розничную продажу лекарств в ФАП. Суд согласился с позицией надзорного органа и удовлетворил иск прокурора. Решение суда еще не вступило в законную силу.