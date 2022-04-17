17 апреля 2022
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Курганскую больницу заставят продавать лекарства в медпунктах

© Служба новостей «URA.RU»
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По решению суда, в ФАПах Мокроусовского района нужно организовать продажу лекарств Фото:

Прокуратура через суд обязала Мокроусовскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Курганской области организовать продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Сейчас в некоторых населенных пунктах муниципалитета нет ни одной аптеки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Мокроусовского района провела проверку в сфере организации оказания первичной медико-санитарной помощи населению и ее доступности. Установлено, что на территории ряда населенных пунктов отсутствуют аптечные организации. Фельдшерские пункты торговлю лекарственными препаратами не осуществляют ввиду отсутствия необходимого программного обеспечения и оборудования», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать Мокроусовскую ЦРБ организовать розничную продажу лекарств в ФАП. Суд согласился с позицией надзорного органа и удовлетворил иск прокурора. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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Прокуратура через суд обязала Мокроусовскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Курганской области организовать продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Сейчас в некоторых населенных пунктах муниципалитета нет ни одной аптеки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Прокуратура Мокроусовского района провела проверку в сфере организации оказания первичной медико-санитарной помощи населению и ее доступности. Установлено, что на территории ряда населенных пунктов отсутствуют аптечные организации. Фельдшерские пункты торговлю лекарственными препаратами не осуществляют ввиду отсутствия необходимого программного обеспечения и оборудования», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Прокурор района обратился в суд с требованием обязать Мокроусовскую ЦРБ организовать розничную продажу лекарств в ФАП. Суд согласился с позицией надзорного органа и удовлетворил иск прокурора. Решение суда еще не вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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