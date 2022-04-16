Чиновников мэрии в ЯНАО наказали за выплаты директору спортшколы

Специалисты управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинский (ЯНАО) незаконно заплатили исполняющему обязанности руководителя МБУ СШ «Олимп» по договору обслуживания соревнований. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, финансирование производилось в рамках нацпроекта «Демография».
«Прокуратура г. Губкинский проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности МБУ СШ „Олимп“. Установлено, что учреждение в марте 2021 года заключило договор на возмездное оказание услуг по обслуживанию соревнований и вопреки требованиям закона выплатило денежные средства исполняющему обязанности руководителя школы», — говорится в сообщении.
По итогам прокурорской проверки, к дисциплинарной ответственности в виде выговора и замечания были привлечены руководитель управления по физической культуре и спорту и специалист по кадрам. Помимо этого потраченные деньги были возвращены в бюджет.
Агентство обратилось за комментарием в городскую администрацию, а также и в МБУ СШ «Олимп». Ответа на момент публикации не поступило.
Специалисты управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинский (ЯНАО) незаконно заплатили исполняющему обязанности руководителя МБУ СШ «Олимп» по договору обслуживания соревнований. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, финансирование производилось в рамках нацпроекта «Демография». «Прокуратура г. Губкинский проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности МБУ СШ „Олимп“. Установлено, что учреждение в марте 2021 года заключило договор на возмездное оказание услуг по обслуживанию соревнований и вопреки требованиям закона выплатило денежные средства исполняющему обязанности руководителя школы», — говорится в сообщении. По итогам прокурорской проверки, к дисциплинарной ответственности в виде выговора и замечания были привлечены руководитель управления по физической культуре и спорту и специалист по кадрам. Помимо этого потраченные деньги были возвращены в бюджет. Агентство обратилось за комментарием в городскую администрацию, а также и в МБУ СШ «Олимп». Ответа на момент публикации не поступило.