16 апреля 2022
15 апреля 2022
14 апреля 2022

Чиновников мэрии в ЯНАО наказали за выплаты директору спортшколы

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Презентация строительства новых спортивных объектов. Челябинск, чиновник, портфель
Глава управления по спорту и специалист по кадрам получили выговор и замечание Фото:

Специалисты управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинский (ЯНАО) незаконно заплатили исполняющему обязанности руководителя МБУ СШ «Олимп» по договору обслуживания соревнований. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, финансирование производилось в рамках нацпроекта «Демография».

«Прокуратура г. Губкинский проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности МБУ СШ „Олимп“. Установлено, что учреждение в марте 2021 года заключило договор на возмездное оказание услуг по обслуживанию соревнований и вопреки требованиям закона выплатило денежные средства исполняющему обязанности руководителя школы», — говорится в сообщении.

По итогам прокурорской проверки, к дисциплинарной ответственности в виде выговора и замечания были привлечены руководитель управления по физической культуре и спорту и специалист по кадрам. Помимо этого потраченные деньги были возвращены в бюджет.

Агентство обратилось за комментарием в городскую администрацию, а также и в МБУ СШ «Олимп». Ответа на момент публикации не поступило.

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Специалисты управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинский (ЯНАО) незаконно заплатили исполняющему обязанности руководителя МБУ СШ «Олимп» по договору обслуживания соревнований. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, финансирование производилось в рамках нацпроекта «Демография». «Прокуратура г. Губкинский проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности МБУ СШ „Олимп“. Установлено, что учреждение в марте 2021 года заключило договор на возмездное оказание услуг по обслуживанию соревнований и вопреки требованиям закона выплатило денежные средства исполняющему обязанности руководителя школы», — говорится в сообщении. По итогам прокурорской проверки, к дисциплинарной ответственности в виде выговора и замечания были привлечены руководитель управления по физической культуре и спорту и специалист по кадрам. Помимо этого потраченные деньги были возвращены в бюджет. Агентство обратилось за комментарием в городскую администрацию, а также и в МБУ СШ «Олимп». Ответа на момент публикации не поступило.
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