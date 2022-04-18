В правительстве готовят ответ на санкции Запада против фур из РФ

18 апреля 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

В Кремле пообещали, что РФ не будет вводить санкции во вред гражданам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ответные меры на западные санкции будут выстраиваться так, чтобы не нарушать интересы граждан РФ. Однако в правительстве РФ готовят ответ на запрет въезда фур из России в Европу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ответные меры будут выстраиваться таким образом, чтобы соответствовали нашим собственным интересам», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о журналистов о просьбе производителей продуктов в РФ не запрещать въезд в страну для фур из Европы. Он отметил, что сейчас ответные меры прорабатываются в правительстве РФ. Представитель Кремля также уточнил, что такие совещания идут в закрытом режиме, но планируется выступление президента Владимира Путина на эту тему. Ранее восемь российских ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать въезд в страну для фур из Европы. Они обеспокоены, что за новыми ограничениями, запрещающими въезд российских и белорусских фур на территорию Евросоюза, Россия введет зеркальные меры, передает «Национальная служба новостей». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Ответные меры на западные санкции будут выстраиваться так, чтобы не нарушать интересы граждан РФ. Однако в правительстве РФ готовят ответ на запрет въезда фур из России в Европу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ответные меры будут выстраиваться таким образом, чтобы соответствовали нашим собственным интересам», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о журналистов о просьбе производителей продуктов в РФ не запрещать въезд в страну для фур из Европы. Он отметил, что сейчас ответные меры прорабатываются в правительстве РФ. Представитель Кремля также уточнил, что такие совещания идут в закрытом режиме, но планируется выступление президента Владимира Путина на эту тему. Ранее восемь российских ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать въезд в страну для фур из Европы. Они обеспокоены, что за новыми ограничениями, запрещающими въезд российских и белорусских фур на территорию Евросоюза, Россия введет зеркальные меры, передает «Национальная служба новостей». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России.