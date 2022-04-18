ФСБ: курганская активистка призывала к свержению власти. Она хотела вернуться в СССР

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
Военный суд признал женщину виновной в призывах к насильственной смене государственной власти Фото:

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал активистку из города Куртамыш Курганской области виновной в призывах к террористической и экстремистской деятельности. Женщину оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

«Осужденная являлась активным сторонником движения за возрождение СССР. На своей странице в соцсети „ВКонтакте“ она регулярно размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего Конституционного строя в РФ, призывы к применению насилия в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, насильственной смене государственной власти и оправдание таких действий», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждалось по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Подсудимая полностью признала вину, раскаялась и способствовала раскрытию преступлений. Суд посчитал это смягчающими обстоятельствами и назначил наказание в виде штрафа.

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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал активистку из города Куртамыш Курганской области виновной в призывах к террористической и экстремистской деятельности. Женщину оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «Осужденная являлась активным сторонником движения за возрождение СССР. На своей странице в соцсети „ВКонтакте“ она регулярно размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего Конституционного строя в РФ, призывы к применению насилия в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, насильственной смене государственной власти и оправдание таких действий», — говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждалось по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Подсудимая полностью признала вину, раскаялась и способствовала раскрытию преступлений. Суд посчитал это смягчающими обстоятельствами и назначил наказание в виде штрафа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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