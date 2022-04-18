ФСБ: курганская активистка призывала к свержению власти. Она хотела вернуться в СССР

18 апреля 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Военный суд признал женщину виновной в призывах к насильственной смене государственной власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал активистку из города Куртамыш Курганской области виновной в призывах к террористической и экстремистской деятельности. Женщину оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «Осужденная являлась активным сторонником движения за возрождение СССР. На своей странице в соцсети „ВКонтакте“ она регулярно размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего Конституционного строя в РФ, призывы к применению насилия в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, насильственной смене государственной власти и оправдание таких действий», — говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждалось по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Подсудимая полностью признала вину, раскаялась и способствовала раскрытию преступлений. Суд посчитал это смягчающими обстоятельствами и назначил наказание в виде штрафа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал активистку из города Куртамыш Курганской области виновной в призывах к террористической и экстремистской деятельности. Женщину оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «Осужденная являлась активным сторонником движения за возрождение СССР. На своей странице в соцсети „ВКонтакте“ она регулярно размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего Конституционного строя в РФ, призывы к применению насилия в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, насильственной смене государственной власти и оправдание таких действий», — говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждалось по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Подсудимая полностью признала вину, раскаялась и способствовала раскрытию преступлений. Суд посчитал это смягчающими обстоятельствами и назначил наказание в виде штрафа.