Челябинская область стала лидером по туристическому кэшбэку

Власти повышают туристическую привлекательность региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область стала лидером по так называемому туристическому кэшбэку — возврату денег за путешествия по стране. Об этом 18 апреля заявила заместитель директора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества области Ирина Чиркова.

«Регион вошел в десятку лидеров России по числу запросов на отдых по программе туристического кэшбэка. В программе задействованы нацпарки, горы, популярны активные виды отдыха — горнолыжный туризм, сплавы, пляжные виды отдыха и санаторно-курортный отдых», — заявила Чиркова в ходе пресс-конференции в «Гранаде Пресс».

Вице-губернатор Егор Ковальчук, присутствующий на мероприятии, отметил, что на туризм в регионе надо смотреть как на бизнес-отрасль. Инвестиционную привлекательность туризма необходимо «прокачивать». В регионе реализуются три крупных туристических проекта — «Аджигардак», «Солнечная долина» и «Сапфир Урала».

«Нужно показать наши возможности потенциальным инвесторам. А для этого требуются вложения в инфраструктуру, в развитие туристических локаций и продвижение», — заявил Ковальчук.

Меры поддержки бизнеса в сфере туризма также касаются улучшения инвестиционного климата. Одна из них — льготная ставка по НДС, будет действовать в течение пяти лет. Эта мера давно продвигалась со стороны туристического сообщества, она направлена на поддержку новых проектов.