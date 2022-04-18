Посол РФ пожаловался на игнор от американских чиновников

18 апреля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов рассказал, что с ним не хотят встречаться американские чиновники Фото: Валерий Шарифулин, ТАСС Посол РФ в США Анатолий Антонов не может добиться встречи с чиновниками в Белом доме и Госдепартаменте, он также давно не общался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью Politico. «Откровенно говоря, мы находимся в блокаде», — говорит Антонов о себе и своем пустом посольстве, сообщает издание. Он не может убедить американских законодателей встретиться с ним. С ним также давно не общался президент РФ Владимир Путин. Они не разговаривали с тех пор, как дипломат отбыл в Вашингтон в 2017 году. Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия и США в настоящий момент не являются партнерами. При этом он выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по безопасности, сообщает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Посол РФ в США Анатолий Антонов не может добиться встречи с чиновниками в Белом доме и Госдепартаменте, он также давно не общался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью Politico. «Откровенно говоря, мы находимся в блокаде», — говорит Антонов о себе и своем пустом посольстве, сообщает издание. Он не может убедить американских законодателей встретиться с ним. С ним также давно не общался президент РФ Владимир Путин. Они не разговаривали с тех пор, как дипломат отбыл в Вашингтон в 2017 году. Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия и США в настоящий момент не являются партнерами. При этом он выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по безопасности, сообщает RT.