16 апреля 2022
15 апреля 2022

В Ноябрьске откроется новый сетевой ресторан фастфуда

© Служба новостей «URA.RU»
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Street Food на улице Малышева. Екатеринбург, гамбургер, бургер, фастфуд
Бургерная лавка «Краснодарский парень» будет работать по франшизе Фото:

В Ноябрьске готовится к открытию бургерная лавка «Краснодарский парень». Ресторан быстрого питания откроется накануне майских праздников и будет работать по франшизе, сообщила горадминистрация в официальном паблике «Вконтакте».

«Предприниматель получил окружную поддержку в полмиллиона и инвестировал в проект еще около двух миллионов рублей. Здесь организуют 12 рабочих мест. Вакансии еще есть», — сообщает администрация города в социальной сети. Горожан планируют удивить современным дизайном, оригинальными гамбургерами, есть детское меню.

Ранее URA.RU рассказывало о поваре из Салехарда, придумавшего чем заменить основной компонент в британском блюде. Вместо трески в Fish & Chips решено использовать налима.

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В Ноябрьске готовится к открытию бургерная лавка «Краснодарский парень». Ресторан быстрого питания откроется накануне майских праздников и будет работать по франшизе, сообщила горадминистрация в официальном паблике «Вконтакте». «Предприниматель получил окружную поддержку в полмиллиона и инвестировал в проект еще около двух миллионов рублей. Здесь организуют 12 рабочих мест. Вакансии еще есть», — сообщает администрация города в социальной сети. Горожан планируют удивить современным дизайном, оригинальными гамбургерами, есть детское меню. Ранее URA.RU рассказывало о поваре из Салехарда, придумавшего чем заменить основной компонент в британском блюде. Вместо трески в Fish & Chips решено использовать налима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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