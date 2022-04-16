В Ноябрьске откроется новый сетевой ресторан фастфуда

Бургерная лавка «Краснодарский парень» будет работать по франшизе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Ноябрьске готовится к открытию бургерная лавка «Краснодарский парень». Ресторан быстрого питания откроется накануне майских праздников и будет работать по франшизе, сообщила горадминистрация в официальном паблике «Вконтакте».

«Предприниматель получил окружную поддержку в полмиллиона и инвестировал в проект еще около двух миллионов рублей. Здесь организуют 12 рабочих мест. Вакансии еще есть», — сообщает администрация города в социальной сети. Горожан планируют удивить современным дизайном, оригинальными гамбургерами, есть детское меню.

Ранее URA.RU рассказывало о поваре из Салехарда, придумавшего чем заменить основной компонент в британском блюде. Вместо трески в Fish & Chips решено использовать налима.