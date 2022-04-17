Депутат из ХМАО предложил проводить в школах уроки мужества

Сургутским школьникам организуют уроки мужества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы Сургута Михаил Бехтин предложил ввести уроки мужества для школьников. Это предложение обсуждалось на социальном комитете городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«Мы считаем, что такой урок должен носить постоянный формат. Тем более подключаются к такому мероприятию и ветеранские организации и общественные объединения и [директор исторического парка „Россия — моя история“] Виталий Викторович Малыхин. Такой материал интересный ребятам могут донести не преподаватели и учителя, а лекторы из этих общественных организаций», — обозначил свою позицию Бехтин.

Согласился с этим мнением и депутат Виктор Рябчиков. «Есть вопросы, которые нельзя пускать на самотек. В 2010 году украинское государство уже планомерно работало над тем, чтобы переписывать историю. Тогда из средств местного бюджета был создан учебник краеведения для школьников, где рассказывалось об обороне Севастополя и многих других вещах», — заявил Рябчиков.

Директор департамента образования мэрии Сургута Ирина Замятина заявила, что работа по патриотическому воспитанию школьников и так ведется, но саму идею поддержала. «В учебный план отдельным уроком нельзя включить, но как программу воспитания мы готовы это сделать. Условно говоря, каждую субботу у нас будут проходить уроки мужества в разных форматах. Используя ресурсы, как образовательной организации, так и площадку „России — моя история“», — прокомментировала Замятина.

В школах РФ ранее прошел открытый видеоурок о спецоперации РФ на Украине, начавшейся 24 февраля. Это было сделано по решению президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.

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