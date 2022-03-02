Для пермских школьников проведут уроки о миссии РФ на Украине

Школьникам расскажут о спецоперации РФ на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецоперацию России на Украине, призванную завершить восьмилетнюю войну на Донбассе, планируется обсудить в пермских школах на уроках истории или обществознания. В министерстве образования Пермского края URA.RU пояснили, что материалы, на основе которых будут проводить занятия, педагог и школа могут выбрать сами. Но рекомендованные Минпросвещения РФ методички подготовлены.

«В связи с многочисленными обращениями педагогов и образовательных организаций о необходимости методического сопровождения информирования школьников командой учителей истории, коллективами федеральных академических институтов образования разработаны методические материалы в целях освещения текущих исторических событий», — сообщили URA.RU в минобразования Прикамья. В ведомстве подчеркивают, что для педагогов «самое главное сориентировать детей в информационном потоке, дать на уроках историческую ретроспективу и современное понимание вопроса».

URA.RU ранее сообщало, что в методических материалах для учителей рассказывается об истории отношений России и Украины, попытках «переписать историю» в государствах Европы, событиях на Майдане и западных санкциях. Сегодня Минпросвещения РФ организовало трансляцию всероссийского открытого урока. Судя по анонсу на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», на нем рассказали почему «освободительная миссия на Украине — это необходимость». «Зрителям расскажут предысторию сегодняшних событий: о том, какую опасность представляет НАТО для нашей страны, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а еще помогут разобраться, как отличить правду от лжи», — говорится в сообщении. Видео урока предназначено для просмотра детьми от шести лет.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин спецоперации на Украине, призванной завершить восьмилетние боевые действия в ДНР и ЛНР. На данный момент угрозы вторжения в республики нет. Глава государства ранее отмечал, что главная цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, об оккупации и захвате ее городов речи не идет.

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