Wildberries поможет заменить ушедшие из РФ иностранные бренды

19 апреля 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Wildberries делает скидку при покупке российских брендов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Один из крупнейших онлайн-ритейлеров в РФ Wildberries запустил на своей площадке специальный раздел «Сделано в России», чтобы помочь российским предпринимателям и закрыть ниши, которые освободили ушедшие иностранные бренды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы. «Мы хотели поддержать предпринимателей, познакомить россиян с российскими брендами — для этого создали отдельный раздел. Дополнительный бонус для покупателей — скидка 25% при покупке трех товаров, что позволит предпринимателям нарастить свои продажи. В настоящий момент уже представлено свыше 3 000 брендов в разделе, их число постепенно расширяется. У российских предпринимателей сейчас появилась возможность занять новые ниши, расширить производство и масштабы продаж своей продукции, а мы со своей стороны готовы помогать локальному бизнесу, развивая платформу и придумывая новые решения», — сообщили в пресс-службе Wildberries. Представители платформы отметили, что попасть в раздел смогут российские продавцы, даже если их товар был сделан в другой стране. «В проект „Сделано в России“ могут войти все бренды, созданные или придуманные в нашей стране», — подчеркнули собеседники агентства. Руководитель российского бренда женской одежды A.Karina Карина Синицына, чья продукция оказалась в новом разделе, поделилась мнением, что сейчас лучшее время для бизнеса в России. «Более 60% рынка одежды приходится на бренды, которые ушли из России, это количество должны заполнить отечественные компании. Для брендов, которые нацелены на рост, это идеальные условия», — сказала предприниматель. По ее словам, условия, которые создает Wildberries, поддержат и помогут увеличить продажи. «Раздел „Сделано в России“ стал невероятно популярен буквально за считанные дни. Не исключаю, что многие заходят в него из любопытства, а уходят с покупками и даже с некоторым удивлением, что в России, оказывается, производят классные вещи, часто — отличного качества и по адекватной цене. Безусловно, эта акция поможет большим брендам и совсем небольшим семейным компаниям презентовать свои товары, повысить узнаваемость и продажи, а значит, будет бюджет на новые коллекции, новые рабочие места и это станет мощной точкой роста. Если другие маркетплейсы подхватят идею, это будет в плюс бизнесу», — заключила Синицына. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Иностранные компании начали уходить с российского рынка. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Один из крупнейших онлайн-ритейлеров в РФ Wildberries запустил на своей площадке специальный раздел «Сделано в России», чтобы помочь российским предпринимателям и закрыть ниши, которые освободили ушедшие иностранные бренды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы. «Мы хотели поддержать предпринимателей, познакомить россиян с российскими брендами — для этого создали отдельный раздел. Дополнительный бонус для покупателей — скидка 25% при покупке трех товаров, что позволит предпринимателям нарастить свои продажи. В настоящий момент уже представлено свыше 3 000 брендов в разделе, их число постепенно расширяется. У российских предпринимателей сейчас появилась возможность занять новые ниши, расширить производство и масштабы продаж своей продукции, а мы со своей стороны готовы помогать локальному бизнесу, развивая платформу и придумывая новые решения», — сообщили в пресс-службе Wildberries. Представители платформы отметили, что попасть в раздел смогут российские продавцы, даже если их товар был сделан в другой стране. «В проект „Сделано в России“ могут войти все бренды, созданные или придуманные в нашей стране», — подчеркнули собеседники агентства. Руководитель российского бренда женской одежды A.Karina Карина Синицына, чья продукция оказалась в новом разделе, поделилась мнением, что сейчас лучшее время для бизнеса в России. «Более 60% рынка одежды приходится на бренды, которые ушли из России, это количество должны заполнить отечественные компании. Для брендов, которые нацелены на рост, это идеальные условия», — сказала предприниматель. По ее словам, условия, которые создает Wildberries, поддержат и помогут увеличить продажи. «Раздел „Сделано в России“ стал невероятно популярен буквально за считанные дни. Не исключаю, что многие заходят в него из любопытства, а уходят с покупками и даже с некоторым удивлением, что в России, оказывается, производят классные вещи, часто — отличного качества и по адекватной цене. Безусловно, эта акция поможет большим брендам и совсем небольшим семейным компаниям презентовать свои товары, повысить узнаваемость и продажи, а значит, будет бюджет на новые коллекции, новые рабочие места и это станет мощной точкой роста. Если другие маркетплейсы подхватят идею, это будет в плюс бизнесу», — заключила Синицына. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Иностранные компании начали уходить с российского рынка. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.