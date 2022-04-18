Санкции помешали украсить центр Екатеринбурга елками из Германии

Предполагается, что замену елок возле мэрии проведут предстоящим летом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза и США, отразились на украшении самого центра Екатеринбурга перед 300-летием города (будет отмечаться в 2023 году). По данным URA.RU, изначально чиновники хотели заменить покосившиеся елки у здания администрации на деревья из Германии.

«Но после осложнения международной обстановки стало понятно, что реализовать этот план будет непросто, и от закупки европейских елок отказались. Альтернативу нашли без особого труда. Был вариант с „императорскими“ елками в Казани, но в итоге остановились на одном из подмосковных питомников», — поделился источник, близкий к городской власти. Оперативно узнать, так ли это на самом деле, не удалось: к моменту публикации рабочий день в мэрии закончился.

Идея, что елки возле мэрии нужно менять, к властям пришла в зимний сезон 2021-2022, когда вице-мэр Марина Фадеева, создавая новогоднее настроение, решила украсить их гирляндами. Горожанам, судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, задумка понравилась. Но специалистам стало понятно, что для старых, изъеденных жуками и от этого покосившихся деревьев это слишком серьезное испытание. Собеседники агентства подчеркивают: изменение ландшафта оплачивается не из бюджета. Имя бизнесмена, согласившегося профинансировать работы и сделать таким образом городу подарок, не раскрывается.

Как писало URA.RU, санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.

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