Индия наращивает поставки российской нефти. Прогноз URA.RU подтвердился

19 апреля 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Индия уже купила у России более 15 миллионов баррелей нефти с начала спецоперации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Индия будет закупать как можно больше российской нефти. Об этом пишет агентство The Economic Times. «Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют закупать как можно больше российской нефти, говорят источники, знакомые с этим вопросом. По их словам, с начала спецоперации государственные нефтеперерабатывающие заводы купили более 15 миллионов баррелей российской нефти у трейдеров, а также у российских фирм, расплачиваясь в долларах по обычным банковским каналам», — пишет The Economic Times. Ранее политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с URA.RU заявил, что Россия в ближайшее время увеличит поставки нефти в Индию. По информации Суздальцева, Россия также примет участие в строительстве газопровода в Пакистан и Индию «Пакистанский поток». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Индия будет закупать как можно больше российской нефти. Об этом пишет агентство The Economic Times. «Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют закупать как можно больше российской нефти, говорят источники, знакомые с этим вопросом. По их словам, с начала спецоперации государственные нефтеперерабатывающие заводы купили более 15 миллионов баррелей российской нефти у трейдеров, а также у российских фирм, расплачиваясь в долларах по обычным банковским каналам», — пишет The Economic Times. Ранее политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с URA.RU заявил, что Россия в ближайшее время увеличит поставки нефти в Индию. По информации Суздальцева, Россия также примет участие в строительстве газопровода в Пакистан и Индию «Пакистанский поток». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.