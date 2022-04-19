Индия будет закупать как можно больше российской нефти. Об этом пишет агентство The Economic Times.
«Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют закупать как можно больше российской нефти, говорят источники, знакомые с этим вопросом. По их словам, с начала спецоперации государственные нефтеперерабатывающие заводы купили более 15 миллионов баррелей российской нефти у трейдеров, а также у российских фирм, расплачиваясь в долларах по обычным банковским каналам», — пишет The Economic Times.
Ранее политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с URA.RU заявил, что Россия в ближайшее время увеличит поставки нефти в Индию. По информации Суздальцева, Россия также примет участие в строительстве газопровода в Пакистан и Индию «Пакистанский поток».
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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Индия будет закупать как можно больше российской нефти. Об этом пишет агентство The Economic Times. «Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют закупать как можно больше российской нефти, говорят источники, знакомые с этим вопросом. По их словам, с начала спецоперации государственные нефтеперерабатывающие заводы купили более 15 миллионов баррелей российской нефти у трейдеров, а также у российских фирм, расплачиваясь в долларах по обычным банковским каналам», — пишет The Economic Times. Ранее политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с URA.RU заявил, что Россия в ближайшее время увеличит поставки нефти в Индию. По информации Суздальцева, Россия также примет участие в строительстве газопровода в Пакистан и Индию «Пакистанский поток». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.