Профессор ВШЭ: почему РФ поставляет газ в недружественные страны

Россия пока не может найти замену Европе для поставки газа, считает Андрей Суздальцев Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не прекращает поставки нефти и газа в недружественные страны, так как никогда не принимает решения касательно ограничительных мер первой. Однако если в Евросоюзе откажутся покупать энергоносители за рубли, Москва начнет продавать больше газа в другие страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Россия в отношении санкций не делает что-то вперед, это зависит уже от решения самих потребителей газа. Если какие-то страны не будут платить по схеме, которую предложил российский президент Владимир Путин, то скорее всего газ они получать не будут. Газ пойдет в другие места — будет закачиваться в хранилища, увеличится поставка газа в Китай, Россия примет участие в строительстве газопровода на Пакистан и Индию [„Пакистанский поток“]», — считает Суздальцев.

Политолог уверен, что европейские страны не смогут найти альтернативу российским энергоносителям за 1,5-2 года. В первую очередь, по его словам, от газа из РФ могут отказаться государства, которые потребляют его мало, в частности, Франция и Великобритания. При этом Германии, Польше и Словакии пойти на такое решение будет сложнее.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Евросоюз намерен ввести санкции, которые затронут импорт нефти, предупредила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, выступают против запрета поставок российской нефти и газа.

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