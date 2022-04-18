Между ЯНАО и Тюменью запустят дополнительные рейсы

О дополнительных рейсах на майские праздники объявила авиакомпания «Ямал» Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы из Салехарда в Тюмень и обратно. Воспользоваться предложением можно будет 29 и 30 апреля, а также 10 мая, сообщается в telegram-канале компании.

«В преддверии праздничных выходных авиакомпания „Ямал“ увеличила количество рейсов из Салехарда в Тюмень и обратно», — объявляют представители компании. Билеты уже доступны на сайте авиаперевозчика.

Ранее URA.RU рассказывало о новом рейсе «Салехард—Минеральные воды». Запуск рейса планируется осуществить 4 мая.