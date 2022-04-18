18 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

Между ЯНАО и Тюменью запустят дополнительные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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О дополнительных рейсах на майские праздники объявила авиакомпания «Ямал» Фото:

Авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы из Салехарда в Тюмень и обратно. Воспользоваться предложением можно будет 29 и 30 апреля, а также 10 мая, сообщается в telegram-канале компании.

«В преддверии праздничных выходных авиакомпания „Ямал“ увеличила количество рейсов из Салехарда в Тюмень и обратно», — объявляют представители компании. Билеты уже доступны на сайте авиаперевозчика.

Ранее URA.RU рассказывало о новом рейсе «Салехард—Минеральные воды». Запуск рейса планируется осуществить 4 мая.

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Авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы из Салехарда в Тюмень и обратно. Воспользоваться предложением можно будет 29 и 30 апреля, а также 10 мая, сообщается в telegram-канале компании. «В преддверии праздничных выходных авиакомпания „Ямал“ увеличила количество рейсов из Салехарда в Тюмень и обратно», — объявляют представители компании. Билеты уже доступны на сайте авиаперевозчика. Ранее URA.RU рассказывало о новом рейсе «Салехард—Минеральные воды». Запуск рейса планируется осуществить 4 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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