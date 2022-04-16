Авиакомпания «Ямал» открывает новый рейс на юг России

Новый рейс на юг обслуживает компания «Ямал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый авиационный маршрут соединит ЯНАО и Ставропольский край. С 4 мая у ямальцев появится возможность летать из Салехарда в Минеральные воды прямым рейсом.

«Рейс будет выполнять авиакомпания „Ямал“, каждую среду. Начало авиасообщения между Ставропольским краем и Ямало-Ненецким автономным округом запланировано на 4 мая», — говорится в официальной группе международного аэропорта «Минеральные воды» в социальной сети «ВКонтакте». Также сообщается, что обслуживать новый рейс будет современный лайнер SSJ-100, с «фирменным» изображением полярного медведя на киле.

Новые рейсы станут еще одной возможность вылететь на юг после закрытия большинства аэропортов Росавиацией. Восстановление авиасообщения зависит от текущей ситуации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.