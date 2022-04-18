В поселке Винзили установили баннер с неверными датами ВОВ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ледовом дворце в поселке Винзили (Тюменский район Тюменской области) в преддверии Дня Победы вывесили баннер, на котором даты Великой Отечественной войны значатся как 1944—1945 годы. Ошибку заметили местные жители, опубликовав фото растяжки в социальных сетях.

«Ледовый дворец в поселке Винзили украсили вот таким баннером к Дню Победы! Предки от стыда в гробу перевернулись», — такой пост появился в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото к сообщению запечатлен баннер, поздравляющий жителей с Днем Победы. Однако на нем неправильно указаны даты Великой Отечественной войны, а именно — 1944—1945 годы.

В администрации Ледового дворца URA.RU пояснили, что ошибку допустил подрядчик, изготовивший плакат. Однако заметили это лишь после того, как баннер уже был установлен.

«Его повесили в субботу, а заметили ошибку уже тогда, когда техника уехала. Мы сразу обратились к подрядчику, он изготовил новый баннер, и в понедельник его поменяли. Это опечатка типографии. Замену произвели бесплатно», — рассказал агентству руководитель учреждения Сергей Колпащиков.

В администрации Винзилинского муниципального образования отметили, что не имеют отношения к производству баннера. «Ледовый дворец находится в управлении детской спортшколы №2 Тюменского района. Установкой плаката занимались не мы. Однако, как только жители сообщили мне об ошибке, я связалась с руководством учреждения и попросила все исправить», — отметила глава Винзилинского МО Елена Осипова.

Взять комментарий в мэрии Тюменского района не удалось. В пресс-службе на звонки URA.RU не ответили.

Так плакат выглядел изначально Фото: соцсети

Таким баннером заменили первоначальный вариант Фото: соцсети

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