Свердловчане убили собутыльника, разлившего банку спирта

19 апреля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Мужчина случайно разлил банку со спиртом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Шалинского района забил до смерти собутыльника, разлившего бутылку спирта. Суд приговорил виновного к семи годам колонии строгого режима, сообщила URA.RU пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «6 сентября 2021 года потерпевший был в гостях у своего знакомого, где они вместе распивали спирт. В какой-то момент потерпевший случайно опрокинул банку со спиртом, что очень разозлило хозяина квартиры, так как другого алкоголя у них не было. Мужчина три раза ударил потерпевшего ножницами в ногу, а затем стал избивать его», — говорится в сообщении ведомства. В этот момент в дом зашел общий знакомый собутыльников, который присоединился к избиению. Потом мужчины отправились на поиски алкоголя, а потерпевшего оставили дома. За это время избитый умер. Причиной смерти стала сочетанная травма: множественные переломы ребер, повреждения внутренних органов, колото-резаные ранения. Одного из виновных суд приговорил к семи годам в колонии строгого режима. Второму назначили принудительное лечение, так как он страдает психическим расстройством. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Житель Шалинского района забил до смерти собутыльника, разлившего бутылку спирта. Суд приговорил виновного к семи годам колонии строгого режима, сообщила URA.RU пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «6 сентября 2021 года потерпевший был в гостях у своего знакомого, где они вместе распивали спирт. В какой-то момент потерпевший случайно опрокинул банку со спиртом, что очень разозлило хозяина квартиры, так как другого алкоголя у них не было. Мужчина три раза ударил потерпевшего ножницами в ногу, а затем стал избивать его», — говорится в сообщении ведомства. В этот момент в дом зашел общий знакомый собутыльников, который присоединился к избиению. Потом мужчины отправились на поиски алкоголя, а потерпевшего оставили дома. За это время избитый умер. Причиной смерти стала сочетанная травма: множественные переломы ребер, повреждения внутренних органов, колото-резаные ранения. Одного из виновных суд приговорил к семи годам в колонии строгого режима. Второму назначили принудительное лечение, так как он страдает психическим расстройством.